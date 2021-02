Marvel : Iron Man doit porter toute son armure pour survivre

Dans le comics Iron Man #6, Iron Man grièvement blessé se voit obligé de conserver toute son armure sur lui pour survivre. Convaincu de l’efficacité de cette dernière, il décide même de combattre son ennemi sans se faire soigner.

Iron Man transforme son armure en équipement de survie. – Crédit : Marvel Comics

Suite à un affrontement avec le vilain Korvac, Iron Man se retrouve dans un très état. Son cou est brisé, et c’est désormais son casque et son armure qui maintiennent sa colonne vertébrale en place. S’il les enlève, il meurt. Tony Stark sait qu’il ne pourra les ôter que lorsqu’il sera prêt pour son opération, qu’il compte effectuer à sa base.

Mais avant cela, le super-héros a une mission à terminer. Iron Man n’en a pas fini avec Korvac, et malgré les risques encourus, il décide de continuer à traquer son ennemi avec son cou brisé. Ses alliés Misty Knight et Halcyon l’aident donc à renforcer son armure. Celle-ci devient alors un nouvel équipement médical pour le super-héros qui respire déjà grâce à un cœur artificiel.

Iron Man doit prouver son héroïsme

Cette décision d’Iron Man n’est néanmoins pas seulement motivée par la confiance que celui-ci a en sa technologie. Très critiqué par le public dans les derniers numéros de cette série, Tony Stark a beaucoup à prouver. Sa réputation n’est pas au beau fixe, le milliardaire a du mal à convaincre de son honnête héroïsme. Dans une telle situation, son arrogance et sa fierté prennent donc le dessus, et sa santé devient secondaire.

Pour faire taire les mauvaises langues et prouver sa valeur, Iron Man est prêt à tout. Bien que sa propre vie soit en jeu, il décide de ne pas abandonner et d’affronter Korvac avec sa colonne vertébrale endommagée. Pourtant, ses alliés tentent de le prévenir du danger. Mais Stark n’écoute aucun conseil. Extrêmement sûr de lui, il se lance dans une bataille sans doute mortelle. Mais l’Avenger pourrait bien s’en sortir grâce à l’aide d’un autre allié de longue date : War Machine. La blessure d’Iron Man, soumise à encore plus de chocs dans ce nouvel affrontement, pourrait cependant laisser des séquelles permanentes.

Le comics Iron Man #6 disponible depuis le 17 février. Il est écrit par Christopher Cantwell et illustré par Cafu.

Source : SCREEN RANT