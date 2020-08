Marvel : Iron Man a conçu une armure Spider-Man meilleure que la sienne

Iron Man a conçu une armure parfaite pour Spider-Man. Dans tous les derniers films de la phase 3 du MCU, l’Iron Spider de Peter Parker s’est en effet révélé bien plus efficace que les premières armures de son créateur Tony Stark.

Tony Stark est un homme brillant. Et comme tout bon ingénieur, il sait corriger ses erreurs pour améliorer ses créations. Avec le costume qu’il a offert à Spider-Man. Stark a su trouver une solution à tous les problèmes qu’il avait lui-même rencontrés avec son armure.

Crédit : Marvel Studios

L’Iron Spider a en effet prouvé à de nombreuses reprises qu’elle était bien plus durable que les armures d’Iron Man. Dans presque toutes les batailles auxquelles il participe, Stark repart toujours avec une armure cabossée ou au minimum rayée. De son côté, l’Iron Spider semble à toute épreuve. Peu importe la violence du combat, la combinaison de Parker finit toujours intacte.

Tony Stark a également réglé les problèmes de batterie. On ne compte plus les fois ou Iron Man s’est retrouvé dans une situation difficile, en pleine bataille, juste parce que son armure n’avait plus assez de charge pour alimenter tous ses gadgets. Spider-Man, lui, ne semble jamais manquer d’énergie. Pourtant, son armure est elle aussi bien équipée. Stark l’a même doté d’un système de chauffage, peut-être après s’être souvenu de son atterrissage malencontreux sur le sol enneigé du Tennessee dans Iron Man 3.

Tony Stark a appris de ses erreurs

Avec son premier design, Iron Man avait souffert d’un problème de gel lorsqu’il gagnait de l’altitude. Avec la dimension galactique qu’on prit les événements dans la saga Infinity, Spider-Man avait besoin d’une armure qui lui permette d’évoluer dans l’espace. Et là encore, l’Iron Spider a répondu à cette exigence. Dans Avengers : Infinity War, Peter rencontre des difficultés à respirer dans l’espace. Mais l’armure conçue par Stark lui sauve la vie juste à temps.

Afin de pouvoir sortir son protégé de toutes les situations les plus extrêmes, Iron Man a également intégré un parachute à l’Iron Spider. Cet accessoire aurait été très utile à Rhodey, qui se retrouve paralysé après une chute à haute altitude dans Captain America : Civil War.

Maintenant que l’on sait qu’Iron Man était prêt à se sacrifier pour sauver les siens et le reste de la planète, on comprend qu’il ait pris soin de créer l’armure parfaite pour sa relève. Spider-Man, en plus de ses pouvoirs d’homme-araignée, peut maintenant compter sur l’équipement de pointe légué par Tony Stark, pour continuer à honorer la mémoire de son mentor.

Source : CBR