Marvel : Jennifer Lawrence dans la peau de Mme Fantastique ?

Quelques informations commencent à fuiter au sujet du reboot Marvel des 4 Fantastiques. La production s’apprêterait à démarrer et la star Jennifer Lawrence serait au casting du film.

Jennifer Lawrence va-t-elle rejoindre la famille des 4 Fantastiques ? – Crédit : Marvel Comics

La rumeur nous vient du quotidien britannique The Daily Telegraph. Le journal explique d’abord que Marvel aurait prévu de tourner plusieurs de ses films et séries à venir en Australie. Le studio a d’ailleurs déjà commencé avec le futur Thor: Love and Thunder, dont le tournage a lieu en ce moment même à Sidney. Toujours dans le même article, The Daily Telegraph affirme que Marvel enchaînera bientôt avec le tournage du reboot Les 4 Fantastiques. Le média ajoute que la production aurait recruté Jennifer Lawrence, qui serait déjà en route pour l’Australie.

Jennifer Lawrence : de la franchise X-Men à celle des 4 Fantastiques

L’information a été reprise ensuite par plusieurs médias. Aucun ne précise le rôle qui a été confié à l’actrice américaine, mais les fans se sont vite fait une petite idée. Lawrence semble en effet avoir le profil idéal pour incarner Jane Storm, alias la Femme Invisible. Si la célèbre actrice fait bien partie du casting, il semble en outre évident qu’elle y tienne un rôle principal.

En décembre dernier, Kevin Feige a confirmé officiellement que les 4 Fantastiques feraient bientôt leur entrée dans le MCU avec un nouveau film. Celui-ci sera réalisé par Jon Watts, à qui Marvel a confié la trilogie Spider-Man. Le calendrier du MCU étant déjà bien chargé jusqu’en 2023, il va certainement falloir être patient avant de découvrir ce film. Le réalisateur n’a d’ailleurs pas terminé le tournage de Spider-Man 3. Il est donc assez surprenant que le studio lance déjà la production des 4 Fantastiques.

Bien qu’elle vienne de journaux très sérieux, cette information est toutefois à prendre avec des pincettes. La participation de Jennifer Lawrence serait néanmoins une bonne nouvelle pour les fans de la franchise. L’actrice a déjà fait ses preuves dans le genre super-héros en incarnant la charismatique mutante Mystique dans la saga X-Men, qui aura elle aussi bientôt droit à son reboot Marvel. Certains fans pensent d’ailleurs que les X-Men, ainsi que les 4 Fantastiques, seront introduits indirectement dans la fin de la série WandaVision.

Source : MURPHY’S UNIVERSE