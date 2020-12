Marvel : toutes les séries et tous les films du MCU jusqu’en 2023

Marvel a un calendrier de sorties bien chargé pour ses Phases 4 et 5. Découvrez ici tous les films et toutes les séries Disney+ qui vous attendent au cours des prochaines années.

Avec tous les retards causés par la pandémie, difficile de s’y retrouver dans toutes les sorties séries et cinéma à venir. Marvel a dû repousser la plupart de ses productions de 2020, mais la Phase 4 va enfin pouvoir bientôt démarrer.

Marvel a dévoilé son agenda – Crédit : Marvel Studios

Les deux prochaines années seront donc bien chargées. Alors pour ne rien manquer, voici la liste complète des sorties Marvel jusqu’à 2023.

2021 : un début d’année sur Disney+

L’année 2021 débutera avec WandaVision. Prévue initialement pour le mois de décembre 2020, la série sera finalement diffusée à partir du 15 janvier prochain sur Disney+. Avec sa bande-annonce surréaliste, WandaVision apparait comme un ovni dans le MCU. Les fans ont donc hâte de découvrir ce que cache cette série aux allures de sitcom qui a réussi à faire ressusciter Vision.

Puis ce sera enfin le tour de la série Le Faucon et le Soldat de l’hiver, dont le tournage a été très impacté par la crise sanitaire. L’été dernier, la date de diffusion avait tout simplement disparu du calendrier Marvel. La série sortira finalement le 19 mars 2021.

Le MCU de retour au cinéma

Le même jour, les fans de Marvel pourront – on l’espère – faire un tour dans les salles obscures pour découvrir Morbius, dont on a découvert la première bande-annonce il y a près d’un an déjà. Puis sortira le film Marvel qui devait inaugurer la phase 4 du MCU cette année, Black Widow. Eddie Brock sera ensuite de retour au cinéma dans Venom : Let there be carnage, dont on ne connait pour l’instant que le logo. La sortie du film est pour l’instant fixée au 25 juin 2021.

On devrait ensuite pouvoir découvrir pendant l’été la série Loki, qui devrait avoir un bel avenir puisqu’elle a déjà été renouvelée pour une saison 2. Marvel sortira également en juillet le film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Le studio enchaînera à l’automne avec la série animée What if..? sur Disney+. Celle-ci explorera des scénarios alternatifs au MCU. Black Panther deviendra notamment Star-Lord, tandis que Spider-Man pourrait devenir Œil-de-Faucon.

Retour au cinéma le 5 novembre 2021 avec le très attendu Les Éternels. Le film introduira toute un nouveau groupe de personnages, puisque les Éternels ne sont encore jamais apparus dans le MCU. Pour les incarner, Marvel s’est offert un casting cinq étoiles, composé notamment d’Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden ou encore Salma Hayek.

La fin de l’année 2021 sera aussi chargée en séries avec Ms. Marvel et Hawkeye. 2021 se concluera en beauté avec Spider-Man 3, dans lequel on pourrait retrouver les trois acteurs principaux de la franchise à savoir Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ainsi que Miles Morales.

2022 : Doctor Strange 2, Thor 4 et le plein de nouvelles séries

2022 débutera avec deux nouvelles séries Disney+ : Moon Knight et She Hulk. Puis la Phase 4 se poursuivra au cinéma avec Doctor Strange and the multiverse of madness, dirigé finalement Sam Raimi, réalisateur de la première trilogie Spider-Man. Le film devrait d’ailleurs avoir des liens direct avec Spider-Man 3, dans lequel le Sorcier deviendra le nouveau mentor de Peter Parker, ainsi qu’avec le show WandaVision.

En mai 2022 débarquera Thor : Love and Thunder, dans lequel Jane Foster s’emparera de Mjolnir. Puis l’été inaugurera la Phase 5 avec Black Panther II, dont la sortie est déjà fixée au 8 juillet. Bien que cela ne soit pas encore officiel, le film Blade pourrait quant à lui sortir le 7 octobre suivant. Puis ce sera au tour de Carol Danvers de faire son grand retour dans Captain Marvel 2, prévu pour le 11 novembre 2022.

Puis on découvrira sur Disney+ la série Armor Wars, qui sera dédié au personnage joué par Don Cheadle War Machine. On ignore néanmoins encore la date exacte de diffusion. Tout comme celle des séries Iron Heart et Secret Invasion, également prévues pour 2022. En décembre, Disney+ diffusera également un film Guardiens de la Galaxie Holiday Special, écrit et réalisé par James Gunn.

2023 : trois films confirmés

Le calendrier Marvel de l’année 2023 ne comprend pour l’instant aucune date précise. On sait néanmoins que trois films sont déjà prévus : Ant-Man and The Wasp: Quantumania, Fantastic Four et enfin Les Gardiens de la Galaxie vol.3., dans lequel on risque de voir mourir un personnage central. La fin de la Phase 5 devrait également voir les X-Men rejoindre dans le MCU dans un reboot. Les fans de Deadpool espèrent également qu’un troisième volet de la franchise viendra se glisser dans le calendrier Marvel. L’acteur Ryan Reynolds a déclaré l’année dernière que le film aurait lieu, mais on attend toujours une confirmation officiell de Marvel.

Source : ComicBook