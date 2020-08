Marvel : la tête de la Chose est à vendre sur eBay

L’étrange tête de la Chose, de l’équipe des super-héros Marvel Les Quatre Fantastiques, est à vendre sur eBay. Il s’agit du véritable masque utilisé par Michael Chiklis dans l’adaptation cinématographique de Tim Story sortie en 2005.

Pour environ 4000 euros, vous pouvez donc vous procurer ce goodies plutôt original, et surtout assez effrayant. Le costume entier de la Chose serait déjà quelque chose d’un peu étrange à exposer dans son salon, mais sa tête seule posée sur une étagère semble encore bien plus bizarre. Les personnes peu familières avec l’univers Marvel risquent de prendre un peu peur, mais les fans se réjouiront de découvrir cet accessoire insolite.

Le vendeur du masque étant un magasin spécialisé dans les accessoires de cinéma, l’annonce semble tout à fait légitime. Le descriptif du produit indique qu’il s’agit bien de la tête utilisée dans le film de 2005, et la photo semble en témoigner. Les yeux bleus du personnage sont présents sur la tête, mais ils « ne sont pas directement fixés au masque », précise le vendeur. Il est donc possible pour le futur acheteur d’enfiler le masque et de l’utiliser pour ses prochaines soirées Halloween.

Les Quatre Fantastiques bientôt introduits dans le MCU

Le film de Tim Story a eu droit à une suite avec Les Quatre Fantastiques et le Surfer d’argent, puis à un reboot sorti en 2015. Depuis, les super-héros sont passés de la Fox à Marvel, qui a confirmé au Comic Con 2019 le développement d’un nouveau film. Les fans des Quatre Fantastiques devront cependant être patients avant de retrouver leurs héros préférés au cinéma, car aucune date de sortie n’a encore été confirmée. Le calendrier de la phase 4 était déjà complet, le reboot Marvel des Quatre Fantastiques fera sans doute partie de la phase 5, avec une sortie au minimum en 2023.

Aucun réalisateur ni acteur n’a pour l’instant été annoncé. Des bruits de couloir évoquent cependant le nom de Will Smith, qui pourrait incarner Mister Fantastique. Mais d’autres affirment également que le couple John Krasinski et Emily Blunt serait envisagé pour les rôles de Red Richards et Jane Storm. Espérons que Marvel en dévoile bientôt un peu plus sur le projet.

