Marvel prépare Ultimatum, un film qui pourrait rassembler les X-Men et les Quatre Fantastiques ?

Marvel développerait un film Ultimatum, dans lequel on retrouverait les X-Men et les Quatre Fantastiques. Ce projet serait une adaptation de l’événement connu sous le nom d’Ultimatum, qui rassemblait dans les comics plusieurs groupes de super-héros.

Selon des révélations de plusieurs médias américains, les Marvel Studios travailleraient sur un nouveau projet de film pour le MCU. Son scénario serait inspiré de la série de comics Ultimatum. Publiée en 2009, celle-ci raconte des événements dans lesquels sont impliqués de nombreux héros Marvel. On retrouve ainsi des versions alternatives des X-Men, des Quatre Fantastiques, de Spider-Man, de Captain America et bien d’autres.

Crédit : David Finch / Marvel

Cette adaptation cinématographique d’Ultimatum devrait être cependant légèrement différente de l’intrigue des comics. Dans cette histoire, Scarlet Witch et Surfer d’argent meurent, ce qui déclenche la colère de Magnéto, qui se venge en créant un raz-de-marée sur New-York. Cette catastrophe conduit à la mort de nombreux personnages clés, tels que Doctor Strange, Thor, Wolverine, Cyclope ou encore Daredevil. Le MCU a déjà pris de grandes libertés par rapport aux comics dans le passé, ces ajustements ne devraient donc pas poser problème.

Le film Marvel qui intégrerait les X-Men et les Quatre Fantastiques au MCU ?

Ce projet Ultimatum n’a pour l’instant rien d’officiel, mais une telle adaptation ne serait pas surprenante. Disney a récemment racheté les Quatre Fantastiques et X-Men à la Fox. Depuis, les fans se demandent comme le studio va intrégrer ces personnages au MCU. Adapter Ultimatum pourrait donc être un moyen idéal de faire. Cette intrigue pourrait en outre constituer le nouveau grand événement d’une future saga.

Rappelons que Kevin Feige avait annoncé l’année dernière que Marvel avait déjà commencé à développer des projets liés aux Quatre Fantastique et aux X-Men. Depuis, le studio est resté très silencieux sur ce sujet. Selon certains bruits de couloirs, Marvel aurait néanmoins rencontré secrètement l’acteur et réalisateur John Krasinski (Sans un bruit), qui avait plusieurs fois évoqué son intérêt pour la franchise Quatre Fantastiques. Marvel réflechirait également au casting de ses futurs X-Men. Selon certaines sources, les rôles de Magneto et du Professeur Xavier pourraient être confiés à des acteurs de couleur.

Pour l’instant, il est toutefois encore difficile d’en savoir plus sur toutes ces théories et ce projet Ultimatum. Si ce film est bien en développement, il faudra attendre quelques années avant de le découvrir au cinéma. Avec la crise du coronavirus, les prochaines sorties du MCU ne cessent en effet d’être repoussées. Selon les dernières informations, la phase 4 s’étendra désormais jusqu’à juillet 2022.

Source : MCU COSMIC