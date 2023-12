Marvel : le calendrier complet des films pour la phase 5 et 6 jusqu’en 2027

Les phases 5 (qui a déjà débuté) et 6 du MCU approchent pour le plus grand plaisir des fans de Marvel ! Voici le calendrier complet des sorties à venir jusqu’en 2027 avec les dates de sorties françaises des différents films à venir.

La grève des scénaristes bouleverse le calendrier des productions audiovisuelles. Les séries n’y échappent pas, même si certaines y ont échappé comme House of the Dragon, et les films sont repoussés à la chaîne. C’est notamment le cas de Thunderbolts de Marvel mais aussi plusieurs films de l’univers connectés. Face à cet agenda chamboulé, la rédaction vous propose le listing complet des futurs films du MCU jusqu’en 2027 !

Phase 5 du MCU

The Marvels (8 novembre 2023) :

Cette suite des aventures de Carol Danvers aka Captain Marvel suit le trio composé de l’héroïne, de Kamala Jkan (Ms. Marvel) et de Monica Rambeau.

Deadpool 3 : Tidal Wave (3 mai 2024) :

Ryan Reynolds reprend son rôle de Wade Wilson pour introduire la X-Force dans l’univers Marvel/Fox. Hugh Jackman est de retour en Logan aka Wolverine.

Captain America : Brave New World (26 juillet 2024) :

Ce nouveau film met en scène Sam Wilson (Anthony Mackie) en tant que successeur de son ami Steve Rogers aka Captain America.

Thunderbolts (20 décembre 2024) :

Ce long-métrage rassemble tous les super-vilains et anti-héros du MCU sur des missions spéciales. Parmi les personnages, on retrouve le Soldat de l’Hiver, Yelena Belova ou encore le Gardien Rouge.

Blade (14 février 2025) :

Reboot de Blade avec Mahershala Ali dans la peau de Deacon Frost. L’acteur succède à Wesley Snipes.

Phase 6 du MCU

Les Quatre Fantastiques (2 mai 2025) :

Deuxième reboot des Quatre Fantastiques et espérons que cette fois-ci, ce sera la bonne ! Matt Shakman est à la réalisation, on lui doit la série WandaVision.

Avengers : The Kang Dynasty (1er mai 2026) :

Les Avengers affrontent Kang le Conquérant, l’une des plus puissantes menaces du MCU en mesure de contrôler le multivers.

Avengers : Secret Wars (7 mai 2027) :

Énorme crossover entre les super-héros et les super-vilains Marvel basé sur le comics éponyme

Les futurs films du MCU qui n’ont pas de date de sortie

X-Men :

Lors d’un panel au Comic-Con de San Diego en 2019, Kevin Feige, dirigeant de Marvel Studios, a officialisé le futur long-métrage The Mutants sur les X-Men

Shang-Chi 2 :

L’organisation criminelle des Dix Anneaux va faire son retour dans le MCU comme annoncé à la fin de Shang-Chi. Une suite a été officialisée, Daniel Cretton reprend la réalisation. Pour le moment, rien n’a fuité à ce propos.

Spider-Man 4 :

Depuis la fin de Spider-Man : No Way Home, tout le monde a oublié Peter Parker, même ses amis comme MJ et Ned. Il a été officialisé que le deal entre le MCU et Sony va se poursuivre pour de nouvelles aventures aux côtés de Tom Holland dans la peau de Spidey.

Armor Wars :

Armor Wars suit Don Cheadle dans la peau de James “Rhodey” Rhodes aka War Machine dans sa quête pour stopper la prolifération des technologies de Tony Stark. D’abord une série, le projet s’est transformé en long-métrage.