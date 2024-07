Avengers 5 et 6 : intrigue, date de sortie, personnages, tout ce qu’il faut savoir sur les prochains films Marvel

Marvel devrait continuer à captiver le public du monde entier pendant encore de nombreuses années. Le studio, qui avait pourtant montré des signes d’essoufflement ces dernières années, semble prêt à repousser une fois encore les limites de l’innovation visuelle et narrative grâce à une nouvelle vague de blockbusters, et surtout 2 films Avengers.

Il est parfois difficile de suivre le rythme du MCU. Entre les films, les séries, et les rachats du studio, il faut s’accrocher. Toutefois, nous avons à l’heure actuelle une idée assez précise du calendrier des prochaines sorties. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marvel continue de voir les choses en grand. Nous avons rassemblé pour vous la liste des films et des séries qui doivent sortir dans les prochaines années.

Cependant, nous le savons, ce sont les deux opus Avengers prévus pour 2026 et 2027 qui vont particulièrement retenir votre attention. Il faut dire que beaucoup se rappellent encore du fracas des films Infinity War et Endgame, ceux-là mêmes qui ont captivé les fans et rempli les salles de cinéma pendant des semaines.

Avengers 5 et Avengers 6 ne sortiront pas avant plusieurs années, mais il est déjà possible de spéculer sur leurs intrigues et de grappiller quelques informations dans les comics. Nous avons rassemblé pour vous plusieurs théories afin de vous aider à entrevoir la clôture de la Saga du Multivers. Attention cependant, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes tant que le studio ne s’est pas exprimé via des annonces officielles.

⚡️ Avenger 5 : The Kang Dynasty, ce que l’on sait pour le moment

Date de sortie, titre, réalisateur… des données changeantes

La date de sortie de cet Avengers 5 est pour l’instant fixée au 29 avril 2026 en France. Cela signifie que 7 ans séparent les deux derniers projets Avengers. Marvel explique cette attente par la multiplication des projets : les films qui se concentrent sur le développement de différents personnages, les nombreuses séries qui ont vu le jour sur Disney+ ou encore le rachat des personnages de la Fox, Les Quatres Fantastiques et Deadpool. La mise en place des phases 4, 5 et 6 a donc été ponctuée de différents projets annexes qui ont retardé la production d’un nouvel opus Avenger.

Il est difficile d’avoir des informations fiables concernant Avenger 5 tant ces dernières ne cessent de changer. Tout d’abord, prenons quelques instants pour nous arrêter sur le titre, « The Kang Dynasty ». Si ce dernier vous semblait définitif, il devrait en réalité être amené à changer dans les mois à venir. Jonathan Majors, l’acteur qui interprétait jusqu’ici le rôle de l’antagoniste Kang, a été écarté du studio car il a été condamné pour agression et harcèlement. Il y a donc de fortes chances qu’un nouveau méchant prenne sa place, et que le titre soit redéfini. D’après les rumeurs, le vilain en question pourrait être le célèbre Docteur Fatalis.

Jonathan Majors – Kang Le Conquérant

Nous n’avons pas non plus beaucoup plus d’informations du côté du ou des potentiels réalisateurs. C’était initialement Shawn Levy (Deadpool 3) qui devait occuper cette place, mais il s’est retiré en novembre 2023 pour se concentrer sur d’autres projets. Il semblerait que les frères Russo, les mêmes qui sont à l’origine de Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, pourraient reprendre du service pour ce nouvel opus, et peut-être même pour le suivant (Secret Wars). Il a cependant été confirmé que Michael Waldron sera à l’oeuvre pour le scénario, ce dernier est déjà connu pour son travail sur Loki et Docteur Strange and the Multiverse of Madness.

À quoi s’attendre pour l’intrigue ?

Concernant le scénario, c’est également difficile de se projeter puisque nous ne savons pas si Kang sera ou non le méchant de l’histoire. Les théories concernant le scénario de Avenger 5 sont toutefois nombreuses et évoluent en fonction des dernières nouvelles. Initialement intitulé Avengers : The Kang Dynasty, le film semblait centré sur Kang le Conquérant, que nous avons notamment pu rencontrer dans la série Loki. Cependant, après le renvoi de Jonathan Majors, Marvel pourrait bien changer de trajectoire. Des rumeurs suggèrent un changement de titre et de scénario pour minimiser le rôle de Kang, laissant la place à d’autres méchants potentiels, tels que le Docteur Fatalis, particulièrement attendu avec l’arrivée imminente des “Quatres Fantastiques” dans l’univers du MCU​.

Une autre théorie propose que le film suive une structure semblable à celle de Avengers: Infinity War, avec plusieurs équipes de héros affrontant différents ennemis avant de s’unir contre une menace majeure dans Avenger 6. Cette approche permettrait de réintroduire et de développer de nombreux personnages, incluant des figures majeures, anciennes comme nouvelles. Ce scénario serait en phase avec les projets de Marvel pour Secret Wars, promettant un énorme crossover qui pourrait redéfinir l’avenir du MCU.

Docteur Fatalis

Évidemment, il faut également prendre en compte le multivers, un thème largement amorcé depuis la phase 4. Ce dernier pourrait offrir l’opportunité d’explorer des versions alternatives des héros et d’introduire de nouveaux personnages tout en établissant une menace cosmique qui transcende les dimensions. Avec un casting potentiel dépassant les 60 personnages, les prochains films Avengers pourraient bien faire partir des projets les plus ambitieux de Marvel, mettant en scène une bataille épique contre des forces multiverselles.

Nous arrivons déjà au bout de ce que nous savons de ce futur film. Nous ne savons pas si le rôle de Kang sera redistribué ou bien si un nouvel antagoniste prendra sa place. Nous n’avons également aucune information quant aux castings du film. Bien sûr, on peut déjà s’attendre à retrouver Docteur Strange, Ant-Man, les Quatres Fantastiques, Shang-Chi, Daredevil, Iron Heart… Bref, tous les visages que le studio nous a présentés et nous présentera dans les années à venir.

🔥 Avengers 6 : Secret Wars, voici ce que Marvel nous réserve

Un film qui s’annonce gigantesque

Avengers 6 : Secret Wars devrait être non seulement le point culminant de la phase 6 du MCU, mais également celui des phases 4 et 5, à l’image de ce qu’a été Endgame pour les phases 1, 2 et 3. La date de sortie est fixée pour le moment au 7 mai 2027, un an après Avengers 5. Si nous n’avons pas encore beaucoup d’information concernant l’intrigue, on sait le casting promet d’être énorme ! De la même manière que pour Avengers 5, nous ne savons pas qui sera à la réalisation. Il pourrait s’agir des frères Russo comme nous l’avons évoqué, mais il est trop tôt encore pour se prononcer de manière définitive.

Et l’intrigue dans tout ça ?

Du côté de l’intrigue, Marvel n’a pour l’instant dévoilé aucune information. Cependant, plusieurs théories voient le jour, et toutes ou presque sont basées sur le comic Secret War de 2015. Ce dernier met en scène le multivers, thème, vous l’aurez compris maintenant, très largement abordé par le studio ces dernières années. Deux Terres entrent en collision, c’est ce qu’on appelle une incursion. La Terre 616 et la Terre 1610 se percutent, donnant l’opportunité à un antagoniste célèbre du MCU, Docteur Fatalis, de recréer une nouvelle Terre appelée Battleworld peuplée d’une équipe de héros et de méchants venus de différentes époques et de différents univers.

Une théorie populaire suggère également que Kang le Conquérant pourrait jouer un rôle similaire à celui de Fatalis, créant un nouveau Battleworld après les événements de The Kang Dynasty. Mais, vous l’aurez compris, ce scénario implique que Marvel conserve cet antagoniste malgré le départ de Jonathan Majors. Mais ce scénario pourrait donner au studio l’opportunité explorer les alliances et les trahisons entre les différents méchants, avec éventuellement un Docteur Fatalis trahissant Kang pour s’imposer comme le principal adversaire à la fin de The Kang Dynasty, menant directement aux événements chaotiques de Secret Wars.

X-Men

Enfin, de nombreux fans suggèrent que Secret Wars pourrait voir apparaître de nombreux personnages des films X-Men de la Fox, introduisant les mutants dans le MCU. Cette approche permettrait de réunir des héros de diverses franchises pour une bataille épique contre Fatalis. Les fans spéculent sur des figures emblématiques comme Wolverine et les jeunes versions de Magneto et Professeur X, ces derniers pourraient jouer un rôle crucial dans la lutte contre le Docteur. Cette intégration des X-Men préparerait également le terrain pour leur inclusion plus permanente dans le MCU post-Secret Wars, ouvrant de nouvelles possibilités pour les futures phases de l’univers Marvel. On sait en effet qu’un projet appelé The Mutants a déjà fuité, même si aucune date n’a été dévoilée pour le moment.

🗓️ Le calendrier des prochaines sorties Marvel

Deadpool & Wolverine

Commençons par nous intéresser aux futures sorties du studio, car le MCU ne se résume pas aux films Avenger, loin de là. Voici un aperçu du calendrier. Mais notez cependant que les dates sont amenées à être précisées ou modifiées en fonction des déclarations du studio :

Phase V :

Deadpool & Wolverine – 24 juillet 2024

– 24 juillet 2024 Agatha All Along (série prévue pour l’automne 2024 sur Disney+)

(série prévue pour l’automne 2024 sur Disney+) Captain America : Brave New World – 12 février 2025

– 12 février 2025 Daredevil : Born Again (série prévue pour mars 2025 sur Disney+)

(série prévue pour mars 2025 sur Disney+) Thunderbolts – 30 avril 2025

– 30 avril 2025 Ironheart (série prévue courant 2025 sur Disney+)

Phase VI :

Les Quatre Fantastiques – 23 juillet 2025

– 23 juillet 2025 Blade – 5 novembre 2025

– 5 novembre 2025 Avengers 5 – 29 avril 2026

– 29 avril 2026 Avengers : Secret Wars – 7 mai 2027

Si vous n’êtes pas familier avec le terme de phases du Marvel Cinematic Universe, sachez qu’elles sont une façon d’organiser les différents films produits par le studio. Chaque phase contient un groupe de films qui sont liés par des thèmes, des arcs narratifs, et des événements communs qui s’entrecroisent, culminant souvent avec un film de crossover majeur qui réunit tous les personnages.

La phase V, celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement, se compose déjà de plusieurs films, notamment Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sorti le 15 février 2023, Les Gardiens de la Galaxy Volume 3 sorti le 3 mai 2023 ou encore The Marvels sorti le 8 novembre 2023. Cette phase explore le multivers, développe de nouveaux enjeux, introduit des personnages inédits et en développe d’autres.

Avengers : Endgame

La phase VI, dont nous ne savons pour l’instant que peu de choses, comprendra toutes les sorties entre 2025 et 2027. Elle poursuit la Saga du Multivers entamée avec la phase IV.

🧐 Qui sont les Avengers en ce moment ?

Avengers : Endgame s’est terminé en laissant derrière lui de nombreux Avengers chers à notre cœur. Iron Man est mort, Captain America est retraité, Thor gère ses propres problèmes à Asgard, Peter Parker est… oublié de tous et Wanda Maximoff n’est peut-être même plus en vie. Mais alors, qui sont les Avengers aujourd’hui ? Voici une liste basée sur les derniers films du MCU :

Ant-Man (Scott Lang, joué par Paul Rudd)

(Scott Lang, joué par Paul Rudd) Docteur Strange (joué par Benedict Cumberbatch)

(joué par Benedict Cumberbatch) Wong (le Sorcier Suprême, joué par Benedict Wong)

(le Sorcier Suprême, joué par Benedict Wong) Captain America (Sam « Falcon » Wilson, joué par Anthony Mackie)

(Sam « Falcon » Wilson, joué par Anthony Mackie) Hawkeye (pas Clint Barton mais sa jeune protégée, Kate Bishop, jouée par Hailee Steinfeld)

(pas Clint Barton mais sa jeune protégée, Kate Bishop, jouée par Hailee Steinfeld) Hulk (joué par Mark Ruffalo, mentor de Tatiana Maslany dans She-Hulk)

(joué par Mark Ruffalo, mentor de Tatiana Maslany dans She-Hulk) Spider-Man (Tom Holland, même s’il est oublié de tous)

(Tom Holland, même s’il est oublié de tous) Bucky « Le Soldat de l’Hiver » Barnes (Sebastian Stan joué par James Barnes)

Cependant, comme il s’agit d’une saga multiverselle, une infinité de possibilités est en réalité envisageable. Dans les futurs films The Kang Dynasty et Secret Wars, la composition des Avengers pourrait donc inclure d’autres personnages : Daredevil, joué par Charlie Cox, America Chavez, introduite dans Doctor Strange 2, et Ms. Marvel, jouée par Iman Vellani, sont des candidats potentiels pour rejoindre les Avengers. Riri “Ironheart” Williams, l’adolescente génie en armure de type Iron Man, pourrait également être mise en avant comme un renfort crucial.

Thunderbolts

Le succès de Spider-Man: No Way Home, qui a rapporté plus de 1.9 milliard de dollars, pourrait aussi aussi inciter le studio à réintroduire Tobey Maguire et Andrew Garfield dans des rôles majeurs pour les prochains Avengers. En plus de cette grande équipe, les Quatres Fantastiques seront introduits dans le MCU avec les Guardiens de la Galaxy et les Thunderbolts, une équipe de super-vilains réhabilités.

🔮 Et pour la suite ?

Les films Avengers 5 et 6 offriront sans aucun doute une grandiose conclusion aux phases 4, 5 et 6 que le studio Marvel est en train de développer. Ils offriront (et offrent déjà) l’opportunité de dévoiler de nouveaux personnages et d’agrandir encore la grande famille des Avengers. Selon Kevin Feige, le directeur des films Marvel, Secret Wars devrait donc bel et bien clore la saga du multivers dans le MCU.

Young Avengers

Quant à savoir ce qui nous attend après, c’est difficile à dire. Il existe plusieurs théories concernant la phase 7 du MCU. Parmi celles-ci, on trouve l’introduction des mutants, les X-Men, qui devraient jouer un rôle central. On parle également d’un possible reboot de l’univers après les événements de Secret Wars. D’autres théories suggèrent l’arrivée de nouveaux héros comme Nova, ou encore un film Young Avengers mettant en avant des jeunes super-héros tels que Kate Bishop et Ms. Marvel. Les films Thor 5, Black Panther 3, et une nouvelle trilogie Spider-Man sont aussi évoqués par certaines théories.

Nous veillerons bien entendu à actualiser cet article en fonction des nouvelles révélations et des sorties prévues.

