Wolverine plus violent que jamais dans Deadpool 3, la promesse de Hugh Jackman

C’est la nouvelle que peu de fans du MCU s’attendaient à entendre. Hugh Jackman, qui promettait pourtant la fin de son interprétation après Logan, renfile le costume de Wolverine. L’acteur australien passe une tête dans Deadpool 3 tout en expliquant, avec Ryan Reynolds, comment un tel comeback a lieu.

Mais le X-Men promet-il d’être aussi sage que dans sa dernière aventure ? Pas vraiment. Hugh Jackman promet un Wolverine plus énervé que jamais dans Deadpool 3.

À lire > Deadpool 3 : Hugh Jackman célèbre l’anniversaire de Ryan Reynolds avec une citation de Wolverine

Exit le Wolverine vieillissant de Logan ? Hugh Jackman commence déjà la promotion de Deadpool 3 avec une promesse. Le plus populaire des mutants va être encore plus violent.

Selon l’acteur, il s’agit peut-être de l’itération la plus brutale du personnage, rien que ça. De quoi faire monter la température chez les fans du héros.

C’est définitivement le [Wolverine] le plus en colère, le plus acerbe, le plus grincheux et il va tirer beaucoup de coups francs sur Ryan Reynolds. Physiquement, bien entendu.

Hugh Jackman