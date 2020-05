Marvel : les Avengers demandent à un super-vilain de les rejoindre dans les comics

Les Avengers demandent à un super-vilain de l’univers Marvel de les rejoindre dans les comics. Et ce grand méchant n’est autre que l’un des plus grands ennemis de Spider-Man.

Depuis que les premiers Avengers ont été assemblés en septembre 1963, il y a eu beaucoup de changements dans la composition de l’équipe. Puisqu’ils sont surnommés les « super-héros les plus puissants de la Terre », on s’attendrait à trouver dans le groupe que des héros bons et indéniablement dignes de confiance, mais ce n’est pas toujours le cas.

Crédit : Marvel

Comme nous l’avons vu au fil des décennies, il y a eu quelques ajouts surprenants à l’équipe de super-héros Marvel. Venom, Dents-de-sabre et même Red Hulk ont ​​rejoint les Avengers pour de courtes périodes. Ces collaborations inattendues ne sont cependant pas aussi étranges que celle avec l’Homme-sable. William Baker, qui est devenu l’Homme-sable (Sandman dans la version originale) après un accident impliquant du sable radioactif, a eu en effet une histoire très difficile avec le tisseur de toile Spider-Man. Et pourtant, Marvel a osé les réunir dans la même équipe.

Sandman rejoint les Avengers

Dans le numéro 329 du comics Avengers, Captain America fait une annonce pour présenter les membres officiels de l’équipe. Thor, Circé, Vision, Quasar, Black Widow, Miss Hulk ont alors rejoint l’équipe. De façon inattendue, Rogers choisit d’en nommer sept autres pour servir de réserve aux Avengers. Spider-Man, le Faucon, Captain Marvel, Hercules, Black Knight et Rage sont ainsi cités. Mais personne n’était préparé à entendre le nom du septième membre : l’Homme-sable. Spider-Man et son grand ennemi l’Homme-sable se retrouvent donc dans la même équipe.

Crédit : Marvel Comics

Tous les super-héros sont choqués par une telle décision et les médias débordent de questions. « Sanndman ? Cet homme est un criminel! », s’exclame un journaliste. Les antécédents du personnage rendent en effet ce choix très controversé. Mais Captain America explique à la foule que Baker s’est réinséré et a même obtenu un pardon présidentiel. Cette pilule est cependant difficile à avaler pour le public et pour les autres Avengers. Mais l’aide qu’il a récemment apporté à Spider-Man lui a fait gagner sa place au sein de l’équipe. l’Homme-sable n’a cependant pas gardé son titre d’Avengers très longtemps et a retrouvé plus tard sa carrière de criminel.

