Captain Marvel dévoile son côté sombre et meurtrier dans les comics

Le côté sombre des super-héros a brillamment été exploré dans des œuvres comme Watchmen d’Alan Moore ou The Dark Knight de Frank Miller. Captain Marvel n’échappe pas à la règle et aura ôté la vie de l’un de ses ennemis. Car l’héroïne possède un côté sombre que beaucoup ignorent, malgré tout ce qu’on a déjà pu dire sur elle : ancienne alcoolique après avoir perdu la plupart de ses pouvoirs, cette dernière est passée par d’autres moments très difficiles. C’est notamment le cas lorsque Captain Marvel se faisait appeler Carol Danvers et a laissé le Puppet Master (Maître des maléfices en VF) se donner la mort.

Danvers vs Le Maître des maléfices

Dans Ms. Marvel #20 écrit par Brian Reed, Danvers découvre que le Puppet Master contrôle l’esprit de nombreuses femmes, au Chili, pour un trafic d’esclaves, dont la super-héroïne Araña. Lorsque l’héroïne apprend que le vilain possède une emprise sur sa disciple, les choses dérapent.

Danvers saccage le manoir où se trouve le Puppet Master et le retrouve recroquevillé dans sa chambre avec ses figurines créées à l’aide de l’argile de Wundagore permettant de posséder les gens. Le vilain possède une arme secrète qu’il prévoit d’utiliser pour détruire Danvers mais son plan se retourne contre lui. Le Puppet Master rampe jusqu’à son bureau pour appuyer sur un bouton secret faisant exploser le repère. L’explosion tue ce dernier mais Danvers s’en sorte indemne.

La justice selon Captain Marvel

La mort du Puppet Master – Marvel

Dans les dernières pages, Danvers s’éloigne du manoir sans se retourner. L’héroïne aurait pu empêcher le Puppet Master de se suicider mais aura décidé de le laisser faire. On aperçoit alors une lueur dans ses yeux montrant que Danvers connaissait les conséquences de son inaction et que toutes les valeurs partagées à son équipe sont fausses. Elle reconnaît avoir tué un homme mais n’a pas de remords. La mort du Puppet Master implique que le vilain ne pourra plus blesser personne. Et si Captain Marvel a pu agir de la sorte, l’héroïne est capable de recommencer pour protéger les siens.

Au cinéma, on retrouvera Captain Marvel le 8 juillet 2022 avec la sortie de Captain Marvel 2 qui introduira le personnage dans la phase IV du Marvel Cinematic Universe, laquelle devait débuter avec la sortie de Black Widow, repoussé à cause de la pandémie de Covid-19.

