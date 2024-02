Tom’s Guide recrute des rédacteurs/rédactrices high-tech : comment nous rejoindre ?

© Envato

Tom’s Guide grandit ! Pour atteindre l’infini (et au-delà), nous recherchons activement de nouvelles plumes aiguisées qui viendront étoffer notre équipe rédactionnelle. Motivation, rigueur, aisance à l’écrit et passion pour l’univers high tech sont évidemment des prérequis pour intégrer notre média en pleine ascension.

Avant de postuler, consulte bien notre fiche de poste pour voir si ton profil correspond à nos attentes :

Missions principales

Ecrire des articles et des dossiers sur les nouvelles technologies et la culture geek

Tester des produits

Préparer des guides d’achat

Trouver de bons sujets à traiter

Profil recherché

Tu entretiens une véritable passion pour la high-tech, les jeux vidéo et les geekeries en général

Tu as l’amour de l’écriture et des phrases bien ficelées

Tu as un esprit d’équipe à toute épreuve

Tu es prêt à travailler en freelance

Tu es majeur et titulaire au moins d’un baccalauréat

Compétences requises

Tu as une grande aisance rédactionnelle et une orthographe irréprochable

Tu sais vulgariser des sujets compliqués à l’écrit

Tu sais prendre du recul sur un sujet pour mieux le traiter

Tu peux écrire très vite en cas d’actualité chaude

Tu es capable de trouver des angles originaux

Tu connais déjà les mécanismes de WordPress

Tu as déjà collaboré avec d’autres médias (de préférence mais nous acceptons aussi les débutants très motivés)

Comment postuler pour rejoindre la rédaction de Tom’s Guide ?

Après avoir lu notre descriptif de poste, tu as la certitude d’être la personne qu’il nous faut ? Tu as envie de rejoindre une team de rédacteurs bienveillants qui se serrent les coudes ? D’écrire des articles de qualité pour retenir l’attention des lecteurs ? N’hésite pas à tenter le coup en nous envoyant un message à l’adresse suivante :

jobs@galaxiemedia.fr

Raconte ton parcours, tes différentes expériences professionnelles et les raisons qui te poussent à rejoindre notre équipe de choc. Envoie également ton plus beau CV et, si possible, des exemples d’articles rédigés par tes soins. Nous t’attendons de pied ferme !