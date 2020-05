Marvel : pourquoi le Mjolnir de Thor est plus important que son Stormbreaker ?

Pourquoi le Mjolnir de Thor est-il plus important que le Stormbreaker ? Bien qu’il soit moins puissant que ce dernier, le marteau de Thor a un rôle beaucoup plus significatif dans le MCU.

Depuis sa première apparition dans la scène post-générique d’Iron Man 2, Mjolnir a été l’arme de choix de Thor jusqu’à ce que le super vilain Hela le détruise en morceaux dans Thor : Ragnarok. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on découvre que le marteau légendaire que l’on pensait indestructible ne l’est finalement pas. Évidemment, Thor a réussi à utiliser ses pouvoirs divins sans le Mjolnir à la fin du film, mais il n’aurait pas été juste de laisser le Dieu du Tonnerre sans arme. D’où la naissance de Stormbreaker.

Dans Avengers : Infinity War, Thor, Rocket et Groot s’aventurent sur Nidavellir et convainquent le roi des Nains Eitri de forger le Stormbreaker. Forger une hache si puissante a presque tué Thor lorsqu’il a dû redémarrer manuellement le coeur de l’étoile à neutrons alors éteint. Alors que Thor brûlé, est couché sur la plate-forme, Eitri cherce frénétiquement le manche de la hache. C’est alors que Groot ramasse l’arme encore chaude et coupe son bras pour en faire sa poignée. Le pouvoir de Stormbreaker redonne toutes ses forces à Thor et ce dernier invoque alors le Bifröst, juste à temps pour aider les Avengers dans la bataille de Wakanda.

Mjolnir, une arme moins puissante mais plus symbolique

Aux yeux de tous, Strombreaker est donc de loin une arme plus puissante que le Mjolnir. Cela ne signifie cependant pas que parce qu’il est plus fort, le Mjolnir devient obsolète et moins important. C’est même tout à fait le contraire. Contrairement au Mjolnir, le Stormbreaker peut être brandit par n’importe qui d’assez fort même si dernier n’en est pas digne. Nous l’avons vu dans Avengers : Endgame, lorsque Thanos attrape la hache et la presse sur la poitrine de Thor, de la même manière que ce dernier l’avait fait dans Avengers : Infinity War. C’est également à ce moment que Captain America brandit le Mjolnir pour aider Thor dans cette situation difficile. Thor déclare alors « Je le savais », affirmant le fait que Rogers est digne du pouvoir du marteau.

Étant un symbole de valeur, le Mjolnir a toujours joué un rôle essentiel dans le MCU. Et ce, depuis le moment où Odin a enchanté le marteau pour donner une leçon à son fils. Il avait alors annoncé : « Quiconque détient ce marteau, s’il en est digne, possède le pouvoir de Thor ». La prochaine héroïne digne de Mjolnir sera Jane Foster, qui s’emparera du marteau dans Thor 4 : Love and Thunder.

