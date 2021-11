Marvel : les premières images de She-Hulk sur Disney+

She-Hulk (Miss Hulk dans la version française de la bande dessinée) sera une minisérie de dix épisodes qui va permettre de faire la connaissance de l’avocate Jennifer Walters (Tatiana Maslany), alias She-Hulk. Elle va devoir apprendre à canaliser sa rage tout comme Bruce Banner qui sera de retour. Tim Roth, Jameela Jamil et William Hurt en complètent le casting.

La mini bande-annonce de She-Hulk est en ligne – Crédits: Marvel, Disney+

« Je suis Jennifer Walters. Je suis une avocate normale. Enfin, pas si normale que ça... »

She-Hulk maitrise mieux ses pouvoirs que Bruce Banner

Dans le Comics, le personnage acquiert ses pouvoirs par une transfusion sanguine provenant de son cousin Bruce Banner, qui apparaît dans les images. Il lui a conféré une version de ses pouvoirs gamma, et maintenant elle peut se transformer en une version verte toujours intelligente, géante et verte à volonté. Et oui, étant moins impulsive que Bruce, sa maitrise en fait peut-être le personnage le plus puissant de la quatrième phase du MCU.

She-Hulk version Comic – Crédits: Marvel, Disney+

D’après les nouvelles images, on ne sait pas comment l’histoire d’origine de Jen se déroulera dans la version de Disney. Néanmoins, la bande-annonce nous donne un bref aperçu de son costume, clairement inspiré du justaucorps blanc et violet original.

Il ne fait aucun doute que la série se déroule après les événements d’Avengers Endgame. Hulk, joués par un Mark Ruffalo de retour après une longue absence (il s’est récemment confié a propos de ses frustrations sur les tournages des Avengers), sera le mentor et le scientifique attitré de la nouvelle superhéroïne. Quant aux destins du géant de jade et de Jennifer Walters, ils semblent liés.

La Bande-annonce

Un an après le succès de Wandavision et Loki, l’offre sérielle de Marvel va continuer de s’enrichir sur la plateforme Disney+. D’ailleurs ces premières images viennent à l’occasion d’annonces faites lors de la journée Disney + vendredi (12 novembre). En même temps, Marvel Studios nous a offert les premières images de Mme Marvel et Moon Knight.

A lire aussi > Disney+ offre 26% d’image en plus sur 13 films Marvel en IMAX Enhanced

Réalisée par Kat Coiro et Anu Valia et écrite par Jessica Gao, She-Hulk sera diffusée sur Disney+ en 2022.

Source : Cnet