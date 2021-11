Les films MCU deviennent visibles en IMAX ENHANCED sur Disney+

Disney et IMAX ont annoncé une collaboration qui verra plusieurs films Marvel présentés au format IMAX Expanded Aspect Ratio sur Disney Plus.

Imax Enhanced, ou format 1,90:1, sera maintenant utilisé par Disney et IMAX. Traditionnellement Imax présente un format plus carré de 1,43:1. Le nouveau format est lui relativement proche du rapport 16:9 des téléviseurs.

Le gain de 26 % d’image grâce au format IMAX ENHANCED – Crédits : Marvel, Disney+, IMAX

Cette annonce est saluée comme une évolution de la relation entre Imax et Marvel Studios, qui a débuté en 2010. « Nous sommes ravis de proposer cette qualité audiovidéo aux fans et au public de Marvel sur Disney+, et nous sommes impatients d’offrir encore plus de fonctionnalités Imax Enhanced à l’avenir. » Michael Paull, président de Disney+ et ESPN+

26 % plus d’image à l’écran

Cela implique une meilleure occupation de l’écran par l‘image. Ainsi, dans certains cas, les barres noires supérieure et inférieure seront plus petites, offrant 26% de plus d’images. Une plus grande partie de l’action est visible à l’écran, précisément comme les cinéastes l’avaient prévu.

La preuve en vidéo

Une percée majeure pour IMAX

Pour la technologie Imax Enhanced, qui a du mal à convaincre les acteurs de l’industrie audiovisuelle, il s’agit d’une percée majeure en popularité et en crédibilité. Jusqu’à présent, seuls quelques amplificateurs audio et vidéo et certains téléviseurs Sony 4K Ultra HD avaient reçu le label Imax Enhanced.

Côté plage dynamique, HDR10 et HDR10+ sont de la partie. Côté son, la prise en charge du DTS:X est au menu.

Les 13 premiers films diffusés en IMAX ENHANCED

Au milieu des sorties du mois de Novembre sur disney+, 13 films deviendront disponibles en IMAX ENHANCED. Ils incluent la première Disney + de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ainsi que d’autres films du MCU :

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Guardians of the Galaxy 1 & 2

Iron Man

Thor Ragnarok



D’autres films Marvel avec du contenu IMAX suivront maintenant que Disney et IMAX ont mis à niveau les titres du MCU. Eternals sera le prochain, et il devrait être lancé sur Disney Plus très prochainement.

