Marvel pourrait faire revenir Thanos dans une adaptation du comics Secret Wars

Des sources du site We got this covered affirment que Thanos pourrait être de retour dans un prochain film Marvel. Les célèbres studios voudraient faire combattre le super-vilain avec Docteur Fatalis, grand ennemi des Quatre Fantastiques.

Crédit : Marvel Studios

Marvel ne prévoirait néanmoins pas de ressusciter Thanos. Ce serait en effet une version alternative du vilain, et non celle de la saga Infinity, qui serait présente dans ce nouveau film adapté du comics Les Guerres Secrètes (ou Secret Wars en anglais). Cette série dont les numéros ont été publiés en 1984 et 2015, est un crossover réunissant plusieurs Avengers, les Quatre Fantastiques, ainsi que les X-Men. Les super-héros font face à deux groupes de vilains, dont le leader est Docteur Fatalis.

Avengers Endgame : Dr Strange fige Thanos dans le temps dans une scène abandonnée

Thanos affronterait Docteur Fatalis dans un film Secret Wars

L’idée de Marvel serait de faire de Thanos un des principaux ennemis du film Secret Wars. Dans les comics, Docteur Fatalis tue le Titan violet après une discussion sur lequel des deux vilains est le dieu le plus puissant. Pour l’adaptation cinématographique, le studio souhaiterait que Fatalis et Thanos s’affrontent dans un vrai combat, mais ce dernier finirait quand même par mourir.

Ce n’est pas la première fois que des théories font surface au sujet d’une adaptation de Secret Wars et d’un retour de Thanos au cinéma. Mais le personnage de Docteur Fatalis, ainsi que les Quatre Fantastiques, appartenaient auparavant à la Fox. Ils ne pouvaient donc pas être exploités par Marvel. Avec le rachat de la Fox par Disney en 2019, les studios ont désormais le champ libre pour introduire le puissant vilain dans un film du MCU. Quant à Thanos, Marvel sait déjà que son retour pourrait être synonyme de succès. Selon une étude réalisée par ToppCasinoBonus.com, le grand méchant de la saga Avengers serait en effet le super-vilain le plus populaire de tous les temps.

Des nouveaux vilains pour Marvel’s Avengers. A la hauteur de Thanos ?

Source : We got this covered