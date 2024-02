Borderlands : teaser et premières images de l’adaptation cinématographique

Après des mois d’attente, le film Borderlands dévoile ses premières images et un court teaser de 10 secondes. Cette adaptation du second jeu livre quelques informations, voici ce que l’on sait.

Le film Borderlands dévoile un premier teaser et des images

C’est la trame de Borderlands 2 qui sera adaptée dans ce film

Craig Mazin, showrunner de The Last of Us, est au scénario

Une bande-annonce sera publiée demain

Sortie prévue pour 2024

Les adaptations de jeux vidéo se multiplient. Sur le petit écran, avec The Last of Us ou encore Halo, mais aussi au cinéma avec les adaptations de Sonic et Uncharted. Mais ce n’est pas terminé puisque Borderlands arrive dans les salles obscures. Place à un premier teaser avec les images de ce film réalisé par Eli Roth.

Borderlands en film : ce que l’on sait de l’adaptation

Chaos loves company.



Check out this sneak peek for the new upcoming movie @BorderlandsFilm and be prepared for the full trailer dropping tomorrow – Wednesday, February 21. #BorderlandsMovie #IGNFanFest pic.twitter.com/4iB37JHP9H — IGN (@IGN) February 20, 2024

Borderlands dévoile un premier teaser qui permet de découvrir la direction artistique colorée et très proche de la trilogie vidéoludique. Lors de ces 10 secondes très mouvementées, le film annonce la mise en ligne d’une bande-annonce dès demain. La sortie du long-métrage qui reprend la trame de Borderlands 2 est programmée pour 2024.

First poster for the live-action ‘BORDERLANDS’ movie.



In theaters on August 9. pic.twitter.com/dzf3ofu3B8 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 20, 2024

En attendant la vidéo, plusieurs images et un poster ont été publiés. On y découvre les costumes du casting avec notamment Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis et Kevin Hart, parmi les plus connus. Voici la distribution complète :

Cate Blanchett : Lilith

Kevin Hart : Roland

Jamie Lee Curtis : D r Patricia Tannis

Patricia Tannis Jack Black : Claptrap (voix)

Ariana Greenblatt : Tiny Tina

Florian Munteanu : Krieg

Haley Bennett

Édgar Ramírez : Atlas

Olivier Richters : Krom

Janina Gavankar : le commandant Knoxx

Gina Gershon : Moxxi

Cheyenne Jackson : Jakobs

Charles Babalola : Hammerlock

Benjamin Byron Davis : Marcus

Steven Boyer : Scooter

Ryann Redmond : Ellie

Bobby Lee : Larry

Le film Borderlands est scénarisé par Craig Mazin à qui l’on doit… The Last of Us ! L’homme n’est autre que le showrunner de la série avec Neil Druckmann. Bref, il y a du beau monde. Quant au réalisateur, c’est Eli Roth.

Eli Roth s’occupe de cette adaptation cinématographique

Si vous ne connaissez pas Eli Roth, on lui doit principalement des films d’horreur. Le réalisateur a dirigé Hostel, The Green Inferno, Cabin Fever ou encore Knock Knock avec Ana de Armas et Keanu Reeves. Sans oublier le récent (et sympathique) Thanksgiving : La Semaine de l’horreur. Les spectateurs l’ont aussi vu dans Inglorious Basterds de Quentin Tarantino en tant que Donny “L’Ours Juif” Donowitz.