Superman : Henry Cavill pourrait revenir, le réalisateur de Kingsman veut adapter ce comics

Après avoir dirigé Henry Cavill dans Argylle, Matthew Vaughn veut adapter le comics Superman Red Son

Il s’agit d’un comics dans lequel Superman est membre de l’Union soviétique

C’est lors d’une interview que le réalisateur de Kingsman a partagé son envie

Malgré sa tentative, Dwayne Johnson n’a pas su ranimer le DCEU avec Black Adam. Résultat, alors qu’il était annoncé de retour, Henry Cavill a raccroché le costume. Désormais, l’acteur se tourne vers d’autres projets comme l’univers Warhammer sur Prime Video mais surtout Argylle, son nouveau film dirigé par Matthew Vaughn. Et le réalisateur a justement une idée pour faire revenir Henry Cavill en tant que Superman.

Henry Cavill de retour dans Superman : Red Son ?

Matthew Vaughn est un habitué des adaptations de comics. On lui doit notamment Kick-Ass et X-Men : Le Commencement, deux films considérés comme réussis. Alors qu’il dirige Henry Cavill dans Argylle, en salle depuis ce 31 janvier, le réalisateur a partagé l’une de ses envies lors d’une interview. Celle de faire renfiler le costume de Superman à Henry Cavill en adaptant le comics Red Son.

Dans cette interview, Matthew Vaughn précise son envie : “Je pense que Red Son est l’un des comics les plus intelligents que j’ai jamais lus. Et dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il est plus pertinent que jamais car l’ignorance cause des problèmes. [C’est en se familiarisant avec la Russie et son histoire que l’on peut saisir toute la richesse du comics et de son intrigue]”.

Tout en ajoutant, à la fin : “Pourriez-vous imaginer adapter Red Son avec Henry Cavill ? Ce serait un film intéressant”. Alors Matthew Vaughn pourrait-il convaincre l’acteur de revenir pour renfiler le costume de Superman dans cette version alternative ? Après tout, il se dit que James Gunn l’envisage pour diriger The Autorithy. DC Comics fait déjà de l’œil au réalisateur de Kingsman.

Une nouvelle adaptation après le film d’animation de 2020 ?

Red Son a déjà été adapté en film d’animation en 2020. C’est Jason Isaacs (Lucius Malefoy dans Harry Potter) qui prête sa voix à Superman. Évidemment, si Matthew Vaughn venait à réaliser un film tiré du comics, il s’agirait d’un live-action.

Red Son est un comics en 3 numéros publiés en 2003 par DC Comics. On doit le scénario à Mark Miller (Kick-Ass, Wanted, Civil War…). Cette mini-série se déroule dans un monde où Superman n’a pas atterri aux USA mais en Union soviétique. Forcément, avec un tel super-héros à ses côtés, le bloc soviétique prend le pouvoir et l’équilibre du monde n’est plus du tout le même.