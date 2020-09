Marvel : qui est Kang le Conquérant, prochain super-vilain de Ant-Man 3 ?

Kang le Conquérant sera le prochain super-vilain de Ant-Man 3 et il devrait être joué par l’acteur américain Jonathan Majors. Le grand vilain de Marvel capable de voyager dans le temps est un personnage complexe, d’où vient-il et quels sont ses pouvoirs ?

Kang le Conquérant – Crédit : Marvel

Kang le Conquérant qui est l’un des plus grands vilains de l’univers Marvel s’apprête à faire ses premiers pas dans le MCU. Les studios Marvel ne l’ont pas encore confirmé, mais de nombreuses sources affirment que Jonathan Majors, star de la série HBO Lovecraft Country et l’un des acteurs principaux du film Netflix Da 5 Bloods, endossera le rôle du super-vilain dans Ant-Man 3. Réalisé par Peyton Reed, le troisième film des aventures de Scott Lang est d’une importance vitale dans le MCU. Le grand vilain qui affrontera Scott Lang et Hope Van Dyne ne sera finalement pas le Docteur Fatalis ou le Bouffon vert, mais bien Kang le Conquérant.

Quelles sont les origines de Kang le Conquérant ?

Étant un voyageur temporel, les origines de Kang le Conquérant sont complexes. Dans les comics, il a commencé en tant que Nathaniel Richards, un aïeul de Reed Richards et Jane Storm des Quatre Fantastiques. Après avoir eu accès à une machine à voyager dans le temps, Kang a conquis l’Histoire en prenant différentes identités telles que le pharaon Rama-Tut, le Centurion Écarlate ou même Immortus.

Toutes ces identités sont devenues des personnages à part entière. Ainsi, Kang le Conquérant affronte parfois une version de lui-même dans les comics. Se souciant peu des lois du temps, le voyageur temporel a fréquemment interagi avec lui-même, ce qui a changé les timelines. D’ailleurs, Kang le Conquérant est tellement complexe qu’il semblerait que les studios Marvel aient prévu de le modifier avant de le faire rentrer dans le MCU.

Quels sont les pouvoirs de Kang le Conquérant ?

Le super-vilain de Marvel est né au 30e siècle, une période très violente où les humains ont recours à la technologie pour améliorer leurs capacités physiques. En plus d’être un tacticien très doué, Kang le Conquérant est un véritable génie et c’est ce qui lui a permis de conquérir ce siècle avant de s’attaquer à d’autres dimensions temporelles.

L’armure de combat du voyageur temporel bénéficie d’une technologie de pointe. Elle lui permet d’invoquer toutes les armes de l’Histoire, y compris celles qui ont été fabriquées après le 30e siècle. De plus, Kang le Conquérant voyage dans le temps afin de recruter dans son armée les plus grands guerriers.

En conclusion, Kang le Conquérant ne fera probablement pas son apparition uniquement dans Ant-Man 3, dont la sortie est prévue pour 2022. Ce super-vilain a largement le potentiel de devenir l’un des plus grands vilains des prochaines Phases du MCU, un peu à la manière de Thanos. D’ailleurs, nous ne savons pas encore quel sera le vilain de la Phase 4 du MCU. Les studios Marvel ont récemment demandé aux fans ce qu’ils en pensaient. Plusieurs noms comme le Docteur Fatalis, Galactus, Le Beyonder et même Kang le Conquérant avaient été mentionnés.

