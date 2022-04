Marvel : sans le savoir, ce scientifique a créé Venom

Quand Venom prend vie dans notre monde – Crédit : Sony Pictures

Sony Pictures construit son Spiderverse petit à petit en profitant de l’engouement du MCU au cinéma et sur Disney+. Spider-Man : No Way Home représente le plus gros succès commercial de son histoire. Depuis le 30 mars, les spectateurs découvrent Morbius, l’un des adversaires de Peter Parker, dans son long-métrage éponyme. Mais l’un des personnages favoris de la communauté reste Venom. Un symbiote extraterrestre à la couleur noire et l’apparence visqueuse qu’on ne présente plus. Et figurez-vous que sans le savoir, un scientifique a recréé la créature. La preuve en vidéo !

Venom prend vie grâce à une prouesse scientifique

L’Université chinoise de Hong Kong vient de créer une matière fascinante. Comme le rapporte le New Scientist, il s’agit d’un mélange « de particules d’aimant au néodyme avec du borax, un détergent ménager courant, et de l’alcool polyvinylique, sorte de résine ». Le résultat ? Un slim contrôlable capable de se mouvoir dans l’environnement. La vidéo montre sa capacité à se soigner, s’étendre pour passer à travers des éléments étroits ou encore attraper un fil de fer. Ce Venom dans la vie réelle peut également « dévorer » d’autres objets.

Car figurez-vous que cette création peut se faufiler dans votre corps pour récupérer des éléments avalé par inadvertance, par exemple. Il lui manque juste une conscience pour être l’extraterrestre de Spider-Man !

Vous vous en doutez, depuis la mise en ligne de cette vidéo, beaucoup d’internautes s’amusent à comparer cette matière à Venom. Même le compte officiel de Sony Pictures a tenu à réagir à cette prouesse scientifique.

Mais de là à dire qu’un jour, nous vivrons avec des symbiotes, nous n’irons pas jusque là ! Si cette invention n’a rien à voir avec Venom, la popularité du personnage a le mérite de mettre en lumière le travail de l’Université de Hong Kong.

Reste à savoir si cette création visqueuse profitera d’un usage médical. On peut lui imaginer bien d’autres utilisations pour nous faciliter la vie.

Source : WGTC