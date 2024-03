Venom 3 arrivera plus tôt que prévu, voici son titre et sa nouvelle date de sortie

Sony Pictures et Columbia ont dévoilé le titre de Venom 3. Celui-ci s’intitulera The Last Dance, ce qui laisse penser qu’il s’agira du dernier volet de la saga. Il sortira finalement dans le monde entier le 25 octobre prochain.

Trois ans après la sortie de Venom: Let There Be Carnage, Eddie Brock et son acolyte encombrant Venom reviendront bientôt pour une dernière danse. Prévu à l’origine pour le 5 novembre 2024, le troisième volet de la saga sera finalement diffusé le 25 octobre 2024 dans les salles de cinéma du monde entier. Comme à l’accoutumée, les Français devraient pouvoir le visionner avec deux jours d’avance, soit le mercredi 23 octobre.

Sauf surprise, Venom 3 sera l’ultime chapitre de cette saga qui s’intègre pour rappel dans l’univers partagé Sony’s Spider-Man Universe. C’est du moins ce que laisse supposer son titre fraîchement annoncé par Sony Pictures. Le film s’appellera The Last Dance (soit “La dernière danse” en français). Alors que les critiques n’ont pas été tendres avec les deux premiers opus, le studio va tenter d’achever sa trilogie en beauté.

Venom : The Last Dance sortira au cinéma le 25 octobre 2024

Pour ce faire, ils ont missionné Kelly Marcel (scénariste de Cruella, Cinquante Nuance de Grey, Terra Nova) qui se charge de la réalisation et de l’écriture du scénario. Pour rappel, elle avait également officié en tant que productrice et scénariste de Venom 1 et 2. Côte casting, Tom Hardy retrouvera évidemment son rôle d’Eddie Block accompagné du redoutable symbiote. Il donnera la réplique à Juno Temple, Chiwetel Ejiofor et Clark Backo.

Quant à l’histoire de ce troisième opus, elle reste pour le moment très mystérieuse. Dans l’attente de la révélation du synopsis officiel, nous pouvons tout de même faire quelques prédictions. La scène post-générique de No Way Home révèle notamment que le symbiote existe dans l’univers du Spider-Man de Tom Holland. La scène post-générique de Venom 2 avait d’ailleurs déjà confirmé cette connexion.

Par conséquent, un duel au sommet entre les deux ennemis pourrait bel et bien être au menu de Venom : The Last Dance. Il est également possible que les autres antagonistes gravitant autour du Tisseur soient mis en scène pour offrir un final explosif. Nous en aurons le cœur net en octobre prochain.