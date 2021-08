Marvel : Vif-Argent n’est pas le plus rapide des X-Men

Vif-Argent se fait voler sa place – Crédit : 20th Century Fox

L’univers Marvel compte beaucoup de personnages très rapides. Rien qu’au cinéma, les spectateurs ont pu constater la rapidité de Vif-Argent. Le personnage a été incarné par Aaron Taylor-Johnson dans Avengers 2 et Evan Peters dans les X-Men et WandaVision sur Disney+. Mais X-Men : The Trial of Magneto #1 nous prouve que le super-héros n’est pas le plus rapide des X-Men. L’un des membres de l’équipe, Véga, montre sa vitesse incroyable dans ce comics.

Véga éloigne Vif-Argent d’un combat contre Magneto

Véga vient stopper Vif-Argent – Crédit : Marvel

Dans X-Men : The Trial of Magneto #1, Véga montre sa vitesse incroyable, coiffant Vif-Argent au poteau. Le personnage confirme que parmi tous les X-Men, il est sans doute le plus rapide. Accusé d’avoir tué Wanda Maximoff, Magneto affronte Vif-Argent, Pietro Maximoff de son vrai nom. Le super-héros déchaîne un torrent de coups alors que la Némésis des X-Men frôle la mort pendant le combat. Pourtant, il s’agit d’un vilain très puissant et cruel.

Mais Véga intervient et éloigne Vif-Argent du combat, confirmant qu’il est l’un des speedsters les plus puissants de l’univers Marvel. Pietro Maximoff ne réalise même pas la situation sur le coup. Pourtant, le jeune homme peut atteindre dix fois la vitesse du son. Même Docteur Fatalis tombe malade en courant avec lui. Et si Vif-Argent est rapide, Véga aligne bien plus d’exploits.

On sait notamment qu’il est plus rapide que la vitesse de la lumière. Si ce dernier utilisait ses pleins pouvoirs, il se tuerait dans l’effort. Provoquant, au passage, des dégâts irréversibles à la Terre, l’univers.

Véga montre, en retenant Pietro Maximoff, terrassé par la mort de sa sœur, ses grands pouvoirs. Il n’est pas uniquement le plus rapide des X-Men. Il s’agit de l’être le plus rapide de l’univers Marvel.

Reste à savoir si Pietro Maximoff sera en capacité de rivaliser avec Véga. On le sait, l’univers Marvel est vaste et le super-héros peut possiblement gagner en puissance. Mais pour le moment, celui présent de nombreuses fois au cinéma doit se contenter d’une seconde place.

Source : CBR