Mi MIX 4 : Xiaomi dévoile la fiche technique du smartphone la veille de son lancement !

Bien que Xiaomi ait rapidement retiré la page du Mi MIX 4 de son site, Internet n’oublie rien, et des internautes ont réussi à faire des captures d’écran de toutes les informations concernant le smartphone et sa caméra sous l’écran.

Xiaomi Mi MIX 4 – Crédit : Xiaomi

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi divulgue lui-même des informations concernant son Mi MIX 4, puisque nous avions pu voir hier le design du smartphone grâce à une affiche collée dans un Mi Store en Chine.

Désormais, nous avons la certitude que le smartphone sera bien le premier à être propulsé par un Snapdragon 888+ de Qualcomm, la version overclockée du Snapdragon 888 classique. La puce sera épaulée par 8 Go ou 12 Go de RAM suivant la configuration. On retrouvera également une puce UWB (Ultra WideBand), qui permettra de contrôler plus facilement les objets connectés.

L’écran du Mi MIX 4 est limité à cause de la caméra sous l’écran

À l’avant du smartphone, on retrouvera un écran AMOLED FHD+ 120 Hz Dolby Vision de 6,67 pouces avec un taux d’échantillonnage de 480 Hz et protégé par du Gorilla Glass Victus. Xiaomi aurait décidé de ne pas utiliser d’écran 2K pour permettre à la caméra sous l’écran de recevoir assez de lumière. Cette dernière serait de 20 MP, et n’apparaît pas lorsque l’écran est allumé.

À l’arrière, on retrouvera bien une configuration à trois caméras avec un capteur principal HMX de 108 MP, un capteur ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un périscope de 8 MP, permettant un zoom optique 5X. Le Xiaomi Mi MIX 4 ne semble donc se placer entre un Mi 11 et un Mi 11 Ultra en ce qui concerne les performances en photo.

Côté autonomie, le smartphone sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge filaire 120 W. Celle-ci permet de recharger le smartphone en 15 minutes ou en 21 minutes, si vous choisissez de laisser ou non le smartphone chauffer. On retrouvera également la recharge sans fil 50 W, qui permettra d’atteindre 100 % en 45 minutes ou 28 minutes suivant le profil choisi.

Enfin, le smartphone utilisera deux haut-parleurs Harman Kardon, mesurera 8,02 mm d’épaisseur et pèsera 225 grammes. Le Mi MIX 4 sera lancé demain en trois coloris : Shadow Cyan, Ceramic White et Ceramic Black, et son prix sera vraisemblablement similaire à celui du Xiaomi Mi 11 Ultra. Malheureusement pour nous, le smartphone ne sera pas commercialisé en France.

•Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless

•Dual Speaker

•1206mm² large area 3D graphene uniform Temperature Plate+4932mm middle frame double 40um graphene+5150mm double 4Dum graphite

•IR Blaster

•Support OIS

Colors: Shadow Cyan,Ceramic White, Ceramic Black pic.twitter.com/xVbnWikErK — Ankit (@TechnoAnkit1) August 9, 2021

Source : @TechnoAnkit1