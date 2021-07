Xiaomi Mi MIX 4 : les différentes versions du smartphone sont connues, le lancement est imminent

Avant qu’un smartphone ne soit commercialisé, celui-ci passe par tout un tas d’organismes de certifications, qui publient souvent en avance des informations importantes à leur sujet. L’organisme chinois TENAA a déjà dévoilé les deux configurations qui seront proposées.

Xiaomi Mi MIX 4 – Crédit : Ice Universe

Le listing indique que le téléphone Xiaomi M2016118C, que l’on connait sous le nom de Mi MIX 4 ou « Odin », sera disponible en deux variantes : 8 Go de RAM + 256 Go de stockage et 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le listing de la TENAA, on s’attend également à ce que le Mi MIX 4 arrive avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Pour rappel, la fiche technique du smartphone avait déjà fuité il y a quelques jours. On apprenait notamment que le smartphone utiliserait le nouveau Snapdragon 888+ de Qualcomm, un écran incurvé FHD+ de 6,67 pouces 120 Hz avec une caméra sous l’écran ainsi qu’une grosse batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 120 W et la recharge rapide sans-fil 70 W ou 80 W.

Côté photo, le Xiaomi Mi MIX 4 serait équipé d’un système à 3 caméras, dont un nouveau capteur principal de 50 MP ISOCELL GN1s de Samsung. Enfin, on sait que le smartphone pèsera 226 grammes et qu’il n’utilisera pas d’écran secondaire au dos, contrairement au Xiaomi Mi 11 Ultra.

Le Xiaomi Mi MIX 4 sera compatible avec la technologie Ultra WideBand

Selon les sources de XDA-Developers, le Xiaomi Mi MIX 4, dont le nom de code est Odin, sera apparemment doté d’une puce UWB. Des preuves auraient été trouvées tapies dans le code MIUI 13 et les listes de certification officielles de l’appareil. Xiaomi avait présenté la technologie Ultra WideBand dans une vidéo à l’automne dernier. Il s’agit d’une technologie déjà présente dans le Samsung Galaxy S21 Ultra, mais il s’agirait du premier smartphone de Xiaomi à l’utiliser.

L’UWB est un protocole de communication sur des bandes ultra-larges avec une bande passante de 500 MHz pour la transmission de données. En utilisant les ondes radio à très haute fréquence, la puce UWB peut notamment contrôler plus facilement vos appareils connectés. En effet, il suffira de pointer votre téléphone dans leur direction pour interagir avec les réglages de chacun.

Malheureusement pour nous, nous ne devrions pas voir arriver le Xiaomi Mi MIX 4 en France. Pour l’essayer, il faudra donc l’importer. Il pourrait être présenté le 11 août prochain, et devrait être vendu à partir de 5999 yuans (781 euros) en Chine, soit le même prix que le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Source : MySmartPrice