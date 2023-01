Microsoft 365 Basic : la nouvelle offre avec tout Office, 100 Go de cloud et Outlook pour 2 € par mois

Microsoft ajoute un nouvel abonnement : Microsoft 365 Basic, qui sera disponible le 30 janvier et comprendra 100 Go de stockage, les versions Web et mobile de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et OneDrive, une messagerie et un calendrier Outlook Web et mobile sans publicité, ainsi qu’un accès aux services techniques de Microsoft pour 1,99 € par mois.

Microsoft 365 © Microsoft

Microsoft vient de dévoiler un nouvel abonnement à moindre coût pour Microsoft 365, sa famille de produits de logiciels de productivité, de collaboration et de services basés sur le cloud. L’ensemble sera disponible à partir du 30 janvier et portera le nom de Microsoft 365 Basic, au prix de 1,99 € par mois ou 19,99 € par an.

Microsoft 365 Basic, une offre abordable pour tous

L’abonnement à Microsoft 365 Basic comprendra 100 Go de stockage, la messagerie Outlook et l’accès à un support client pour obtenir de l’aide avec Microsoft 365 et Windows 11. Les versions Web et mobile de Word, Excel, PowerPoint et OneNote seront incluses. Pour le prix d’un café par mois, cette offre très abordable souhaite directement concurrencer Google Workspace.

Les abonnés à OneDrive 100 Go existants seront également transférés vers Microsoft 365 Basic à partir du 30 janvier, indique Microsoft. Et dans les mois à venir, les membres du plan Microsoft 365 Basic bénéficieront de fonctionnalités de sécurité avancées comme les liens de partage protégés par mot de passe dans OneDrive.

À lire : ChatGPT va améliorer Word, Outlook et PowerPoint de Microsoft

Il est important de noter que Microsoft 365 Basic ne remplace pas Microsoft 365 gratuit. Cet abonnement gratuit ne va pas bouger et gardera les mêmes avantages qu’il offre aujourd’hui, y compris l’accès aux versions Web de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, OneDrive, Clipchamp et 5 Go de stockage en nuage. L’application Microsoft 365 sera lancée sur Windows, Android et iOS plus tard ce mois-ci, selon Microsoft.

Notons toutefois que des problèmes juridiques relatifs à Microsoft 365 sont actuellement en cours dans l’Union européenne. Un groupe de travail de régulateurs allemands sur la protection des données a révélé que la firme de Redmond n’était pas conforme à la RGPD.