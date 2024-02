Microsoft 365 : voici comment utiliser la suite Office gratuitement sur le web

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe une version totalement gratuite de Microsoft Office, incluant Word, Excel et PowerPoint (ainsi que Forms ou Lists). Bien que plus limitée que la version complète, elle est accessible depuis votre navigateur. On vous explique.

Microsoft Office est un outil incontournable. Word, Excel, PowerPoint, chacun de ces logiciels trouve sa place dans notre quotidien pour la rédaction de documents, l’analyse de données ou la création de présentations.

En revanche, la question du coût d’accès à ces outils se pose fréquemment. Mais beaucoup ignorent qu’une version officielle en ligne de Microsoft Office est accessible gratuitement via un navigateur web, sous le nom de Microsoft 365. Cette offre, bien que limitée, répond à une grande partie des besoins des utilisateurs.

Pour démarrer, il suffit de se rendre sur le portail en ligne de Microsoft Office et de se connecter avec un compte Microsoft. Si vous n’en avez pas, l’inscription est rapide et gratuite. Une fois connecté, un tableau de bord élégant s’offre à vous, donnant accès à tous vos fichiers stockés sur OneDrive, ainsi qu’à une variété d’applications web Microsoft, y compris Word, Excel et PowerPoint. Vous pouvez ouvrir un fichier existant ou en créer un nouveau directement depuis l’interface.

Ces applications web, bien qu’offrant moins de fonctionnalités que leurs homologues de bureau, permettent de réaliser la majorité des tâches de base. Que ce soit pour éditer un texte, travailler sur un tableau ou préparer une présentation, l’interface en ligne est intuitive et similaire à celle des versions desktop. La sauvegarde et la synchronisation des fichiers se font automatiquement sur le cloud via OneDrive, garantissant ainsi un travail sécurisé et accessible de partout.

Cependant, certains outils et fonctionnalités avancés sont absents de la version web. Par exemple, dans Word, il n’est pas possible d’ajouter des filigranes, des thèmes, des couleurs de page, ou encore de réaliser une fusion et publipostage. Excel en ligne est moins restrictif à première vue, mais les utilisateurs avancés noteront l’absence de certaines options de chartes et d’importation de données. PowerPoint, quant à lui, limite le choix des animations et des transitions, et ne permet pas l’importation d’audio ou de vidéos externes.

Malgré ces limitations, la facilité d’accès, la gratuité et la simplicité d’utilisation font de Microsoft 365 en ligne une solution à considérer pour tous ceux qui cherchent à effectuer des tâches bureautiques de base sans investir dans une licence logicielle.

Rappelons que Microsoft prévoit théoriquement de proposer une licence perpétuelle pour Microsoft Office (sans abonnement) en 2024. En attendant le prix des versions complètes pour obtenir Office reste assez onéreux :

Microsoft 365 :

Famille : 99,00 €/an (6 personnes)

99,00 €/an (6 personnes) Personnel : 69,00 €/an (1 personne)

Office 2021:

Famille et Étudiant : 149,00 € (1 PC ou Mac)

149,00 € (1 PC ou Mac) Famille et Petite Entreprise : 299,00 € (1 PC ou Mac)

Microsoft 365 Apps pour Entreprise:

À partir de 12,00 €/utilisateur/mois