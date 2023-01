Microsoft cesse de vendre Windows 10, cap sur Windows 11

À compter du 31 janvier 2023, il ne sera plus possible d’acheter Windows 10 sur le site de Microsoft, l’éditeur souhaitant privilégier son dernier OS, Windows 11. Vous pourrez tout de même toujours vous procurer des licences Windows 10 en passant par des revendeurs tiers.

Windows 10 © Unsplash

Les systèmes d’exploitation ne sont pas éternels. Après l’arrêt des mises à jour de Windows 7 et Windows 8, Microsoft commence progressivement à se détacher de Windows 10. Et pour cause, l’éditeur veut accélérer le passage vers Windows 11 en proposant seulement une seule alternative aux utilisateurs. À partir du 31 janvier prochain, Microsoft cessera de vendre des licences Windows 10 Famille et Windows 10 Professionnel sur son site.

Cela ne signifie toutefois pas que la fin de son support est imminente. Les mises à jour continueront à être assurées sur Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025 afin de protéger votre machine “contre les virus, les logiciels espions et les autres menaces”. Un répit de plus deux ans pour les utilisateurs qui rechignent encore à basculer vers Windows 11. En fonction de la demande, il est d’ailleurs possible que Microsoft propose une prolongation payante du support, comme il l’avait fait pour Windows 7.

Windows 10 peut s’acheter chez des revendeurs tiers

Si Microsoft cesse la vente de ses licences Windows 10, cela ne signifie pas que vous ne pourrez plus en trouver. De nombreux revendeurs tiers en proposent chez les différents détaillants, à des tarifs bien plus avantageux que ceux imposés par le géant de Redmond. En faisant une rapide recherche, nous avons notamment trouvé une licence de Windows 10 Pro à 3,76 euros sur le site de la Fnac.

Pour rappel, nombre d’usagers ne sont pas convaincus par la valeur ajoutée du successeur de Windows 10. Certains ne disposent en outre pas de la fameuse puce TPM 2.0 inhérente à son installation. Aux dernières nouvelles, Windows 11 n’est toujours pas plus rapide que Windows 10 malgré la promesse de Microsoft.