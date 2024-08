Midjourney est à nouveau gratuit, Black Myth Wukong n’est pas optimisé pour la PS5 : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actus les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait le piratage de la Ligue 1 sur Telegram, les ventes impressionnantes de la voiture Xiaomi SU7, et le nouveau procès intenté contre Google à cause du navigateur Chrome. Ce vendredi, c’est Midjourney, Black Myth Wukong, et Windows. Bonne lecture !

Le Panneau de configuration de Windows est remplacé par Paramètres

Sur Windows, le Panneau de configuration fait partie des meubles. Il centralise les différents paramètres et commandes du système sur la même interface, permettant aux utilisateurs de modifier l’OS à leur guise. Après de longues années de bons et loyaux services, il s’apprête toutefois à tirer sa révérence au profit de l’application Paramètre. La transition a d’ailleurs déjà commencé. Le dernier exemple en date est le déplacement des options dédiées à la précision du pointeur de la souris et à la direction du défilement.

L’optimisation de Black Myth Wukong laisse à désirer sur PS5

© Game Science

Black Myth Wukong est graphiquement bluffant sur les PC capables de le faire tourner, malgré une optimisation imparfaite. En revanche, la version PS5, elle, se montre bien plus accidenté. Il existe trois modes graphiques différents sur la console : qualité, équilibré et performance. Le premier permet, en théorie, de jouer en 1440p upscalé en 4 grâce au FSR 3, le tout à 30 fps. Si la résolution promise est au rendez-vous, le framerate oscille entre 31 et 36 fps, d’après l’analyse de Digital Foundry, venant un brin ternir l’expérience.

Le générateur d’images Midjourney est temporairement gratuit

L’image virale du pape François générée par Midjourney

Midjourney redevient gratuit ! Du moins temporairement. Il y a un peu plus d’un an, la startup responsable du générateur d’images par intelligence artificielle (IA) avait coupé les vannes devant sa popularité croissante. Il fallait alors forcément acheter des tokens pour avoir droit à plus de générations. Jusqu’à hier. Sur X, Midjourney a annoncé une jolie opération de promotion pour le nouveau site web du générateur d’images, dont nous nous faisons bien évidemment les relais. Car désormais, il est possible d’utiliser Midjourney directement dans n’importe quel navigateur internet avec cette version stable du site.