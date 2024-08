Black Myth Wukong : le jeu n’est pas le même sur PC et PS5, vous êtes prévenu

© Game Science

L’action RPG Black Myth Wukong est clairement la plus grosse sortie jeu vidéo de cet été. La production du studio Game Science fait un véritable carton sur Steam, le plaçant comme le titre avec le deuxième plus haut pic de joueurs de tous les temps (2 358 580 de personnes).

Son évaluation moyenne « extrêmement positive » sur la plateforme de Valve a aussi de quoi impressionner. Malheureusement, Black Myth Wukong n’est pas le même jeu sur PC que sur PS5. Le titre souffre d’une technique chaotique sur la console de Sony.

L’optimisation de Black Myth Wukong laisse à désirer sur PS5

Black Myth Wukong est graphiquement bluffant sur les PC capables de le faire tourner, malgré une optimisation imparfaite. En revanche, la version PS5, elle, se montre bien plus accidenté. Il existe trois modes graphiques différents sur la console : qualité, équilibré et performance.

Le premier permet, en théorie, de jouer en 1440p upscalé en 4 grâce au FSR 3, le tout à 30 fps. Si la résolution promise est au rendez-vous, le framerate oscille entre 31 et 36 fps, d’après l’analyse de Digital Foundry, venant un brin ternir l’expérience.

Le mode équilibré de Black Myth Wukong fonctionne avec une résolution de 1080p mais n’atteint pas les 60 fps promis. En réalité, le jeu tient le cap des 45 fps, mais des tremblements d’image peuvent se produire.

Le mode Performance tourne en 1080p et utilise le FSR 3 (et non le FSR 3.1) d’AMD afin d’offrir un framerate de 60 fps stable, malgré quelques rares chutes à 40 images par seconde. Malheureusement, cela se fait au prix d’artefacts sur les bords de l’écran, sur les effets de particules et dans les éléments de l’interface.

Si vous souhaitez compléter la longue aventure de Black Myth Wukong sur PS5, Digital Foundry conseille tout de même de choisir le mode Performance. Notez que l’activation du VRR ne change pas grand-chose aux soucis techniques rencontrés par le soft.

Espérons que Game Science, critiqué par une partie des joueurs suite à l’enquête d’IGN dénonçant le sexisme au sein du studio et à cause des conditions de test imposées aux professionnels, règle ces problèmes grâce à des mises à jour.