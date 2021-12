Mission Impossible 8 : Tom Cruise chevauchera l’aile d’un avion… à l’envers

Le casting de Mission Impossible, avec Tom Cruise dans le rôle de l’agent Ethan Hunt (Crédits image : Bad Robot Productions, Skydance Media)

Tom Cruise est connu pour réaliser ses propres cascades sans doublure. Dans la série des films Mission impossible, il fait à chaque fois monter davantage les enchères : on le voit accroché à la porte d’un avion au décollage ou d’un TGV à pleine vitesse, suspendu à une falaise au-dessus du vide, il saute à moto sur des longueurs insensées…

Une cascade sur un avion encore plus audacieuse que dans les films Mission Impossible précédents

Pour le huitième opus de la série, Tom Cruise se trouvera carrément assis sur l’aile d’un vieux biplan en train de voler… à l’envers. C’est le site de Fox News qui a fait fuiter les photos du tournage de MI 8. On peut y voir l’incroyable engagement de Tom Cruise, qui se retrouve assis sur l’aile d’un biplan Boeing Stearman de 1941, pour l’une des cascades les plus dangereuses qui soient.

Cruise aurait pris des leçons de vol pour préparer cette séquence ultra-dangereuse. On peut voir l’acteur en train d’exécuter lui-même la cascade plan par plan, avec l’avion qui se retourne, puis Tom Cruise qui vient s’asseoir sur l’aile en plein vol. Selon l’auteur des photos, l’avion se trouvait à plus de 600 mètres d’altitude.

Mission Impossible 7 et 8 sortiront à 6 mois d’intervalle en 2022 et 2023

Dans Mission Impossible 8, qui n’a pas encore de titre officiel, Tom Cruise reprendra le rôle de l’agent Ethan Hunt, de l’agence IMF (Impossible Mission Force). Il est réalisé par Christopher McQuarrie, déjà aux commandes de Mission Impossible : Rogue Nation et Mission Impossible : Fallout, les 5e et 6e volets de la série. Les deux films Mission Impossible 7 et 8 ont été tournés coup sur coup, puisque le tournage du 7e volet s’est achevé en septembre.

Tom Cruise a donc à peine eu le temps de souffler pour se remettre en vol pour des cascades encore plus audacieuses. Mission Impossible 7 sortira fin 2022, après un an de retard par rapport à la date prévue à cause de la pandémie de Covid-19. Déclaré cas contact, Christopher McQuarrie avait d’ailleurs dû superviser une partie du tournage depuis son domicile. Mission Impossible 8 sortira quelques mois plus tard dans les salles obscures, le 7 juillet 2023.

Source : Fox News