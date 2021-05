Mission Impossible 7 : Tom Cruise effectue la cascade la plus dangereuse de sa carrière

Ce n’est plus un secret pour personne : Tom Cruise réalise lui-même toutes ses cascades ! N’ayant pas froid aux yeux, la légende hollywoodienne réitère l’exploit pour Mission Impossible 7. Alors que le nouvel opus démarre doucement mais sûrement sa promotion, le comédien s’est laissé aller à quelques confidences. Repoussant ses limites physiques, Cruise a réalisé une impressionnante scène à moto qui lui a causé de belles frayeurs. Sous l’œil attentif du réalisateur Christopher McQuarrie, l’acteur a donc une nouvelle fois donné de sa personne, malgré une prise de risque énorme.

Rien n’arrête Tom Cruise – Crédit : Skydance

Attendu le 25 mai 2022 dans les salles obscures, Mission Impossible 7 promet ainsi des scènes de haute voltige et des cascades mémorables. Et ce ne sont pas les fans du monde entier qui bouderont leur plaisir !

Un cascadeur émérite

Alors que les premières images du tournage commencent à être distillées sur les réseaux sociaux, Cruise s’est récemment confié au micro d’Empire. Pour l’occasion, le comédien a levé le voile sur une scène plus que complexe, représentant à son jour un des ses plus gros défis à l’écran. Chevauchant une moto, Cruise se souviendra longtemps de cette séquence. « Si le vent avait été trop fort, cela m’aurait fait sortir de la rampe. Nous ne savions pas ce qui pouvait se passer. Je n’avais que six secondes pour me décâbler et me réceptionner. Tout cela aurait pu très mal terminer » confie ainsi l’acteur.

La rampe de lancement qu’évoque Cruise a en effet de quoi donner le tournis. Située dans une massif montagneux, elle termine dans le vide à une hauteur vertigineuse. On imagine aisément qu’un accident aurait pu être fatal pour le comédien. Mais l’adrénaline et le plaisir de reprendre du service dans la franchise auront finalement eu raison de toutes ses appréhensions. Finalement, Cruise aura encore une fois brillé dans cette scène que l’on brûle désormais de découvrir sur écran géant.

Très impliqué dans le processus créatif du film, Tom Cruise ne veut surtout pas laisser la pandémie avoir raison du tournage. Le comédien entend terminer tous les plans avant la fin de l’été, conscient de l’état dramatique de l’industrie cinématographique.« Tous mes amis dans l’industrie, des gens qui travaillent dans la distribution, et mon équipe me disaient, ‘que va-t-on faire? Je vais perdre ma maison!’ J’ai donc dit au studio et à l’industrie, ‘nous y retournons. On va réunir tout le monde pour travailler. On va commencer à tourner cet été. Et on va trouver un moyen de le faire en toute sécurité » témoigne ce dernier.

Il faudra s’armer de patience pour découvrir le résultat mais ce septième opus s’annonce retentissant et mémorable. Tom Cruise, malgré le poids des années, ne semble avoir rien perdu de son entrain et sa forme physique. Tout cela promet donc de belles surprises à l’écran.

Source : Comicbook

