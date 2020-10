Monster Hunter : le premier teaser du film suscite des réactions mitigées auprès des joueurs

La Diablos noire du teaser de Monster Hunter – Crédit : Sony Pictures Entertainment

Dès 2016, Capcom parlait d’adapter sa célèbre franchise de jeux vidéo sur grand écran. Fière de son succès international auprès des joueurs avides d’action-RPG et de monstres toujours plus impressionnants, la franchise Monster Hunter a le potentiel d’être un gros blockbuster au cinéma. Paul W. S. Anderson, connu pour ses adaptations de Resident Evil dont le dernier en date est Chapitre Final (2017), est aux rênes de ce film Monster Hunter. Son épouse, Milla Jovovich, est devant la caméra pour incarner le Lieutenant Artemis. Le tout premier teaser officiel vient d’être dévoilé sur YouTube. Durant à peine 16 secondes, la vidéo n’a pas réussi à faire l’unanimité.

La Diablos noire du teaser est très impressionnante

Dès les premières images du teaser, on découvre une unité militaire lourdement armée perdue au milieu du désert. Elle se retrouve face à une gigantesque Diablos noire qui a l’air très en colère d’avoir été dérangée. Les fans ont tout de suite noté que l’artillerie lourde et les armes à feu ne collent pas à l’univers de Monster Hunter et sont inefficaces pour affronter les monstres.

Cela fait bien entendu partie du scénario. Les protagonistes ne garderont pas les armes à feu tout au long du film. L’unité du Lieutenant Artemis a en fait été transportée dans un nouveau monde par une tempête de sable inattendue, d’où leur équipement moderne.

Les héros échangeront leurs armes à feu pour des armes plus traditionnelles

En effet, le scénario précise que : « les soldats sont choqués de découvrir que cet environnement hostile et inconnu abrite d’énormes et terrifiants monstres immunisés à leur puissance de feu ». Ils rencontreront un chasseur mystérieux joué par Tony Jaa qui leur montrera les ficelles du métier de chasseur de monstres. D’ailleurs, un screener du trailer datant de l’année dernière nous avait donné un aperçu des armes et armures qu’utiliseront les protagonistes et qui sont fidèles à Monster Hunter.

Les fans de Monster Hunter n’ont pas manqué de réagir à ce teaser sur les réseaux sociaux. Sur Reddit par exemple, certains pensent qu’il s’agira « d’un film d’action générique avec de gros monstres ». D’autres critiquent le fait que ce soit un film live-action. Ils auraient préféré un film d’animation comme les cinématiques du jeu Monster Hunter World par exemple. Enfin, la bonne nouvelle est que le film Monster Hunter va sortir plus tôt que prévu. Au lieu de sortir en avril 2021, Monster Hunter sera finalement diffusé en salles aux États-Unis en décembre 2020.

Source : Polygon