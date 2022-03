Moon Knight : Disney+ partage une dernière bande-annonce avant la diffusion de la série

Le premier épisode de la mini-série Moon Knight sera diffusé aujourd’hui à 9h, heure française, sur Disney+. Les 6 épisodes de la série seront ainsi disponibles hebdomadairement. En attendant, Disney+ a partagé la dernière bande-annonce de Moon Knight intitulée « Welcome the Knight » en anglais, soit « Bienvenue au Chevalier ».

Moon Knight – Crédits : Marvel Entertainment / Disney+

Le nouveau trailer ne dure que 55 secondes, mais c’est largement suffisant pour se plonger dans l’ambiance psychologique et sombre de la série. Le personnage principal Moon Knight aussi appelé le Chevalier de la Lune est incarné par Oscar Isaac. Par rapport aux autres super-héros, Moon Knight a la particularité de souffrir d’un trouble dissociatif de l’identité.

Dernière bande-annonce de Moon Knight, la nouvelle mini-série psychologique de Marvel

Dans les comics, Marc Spector est la véritable identité de Moon Knight. C’est un ancien soldat américain devenu mercenaire. Le dieu égyptien de la Lune, Khonshu, lui a sauvé la vie en échange de son service éternel. C’est ainsi que Marc Spector est devenu Moon Knight, un justicier sombre et torturé comme on le voit dans la bande-annonce ci-dessous. Le trailer présente Steven Grant, une autre personnalité de Marc Spector.

Moon Knight possède des pouvoirs divins qui lui ont été donnés par Khonshu. Il a une force, une vitesse et une résistance hors du commun, mais ce n’est pas tout. La nuit et plus particulièrement la pleine lune lui confère des pouvoirs surpuissants. Il peut même absorber les pouvoirs des autres super-héros tels que Doctor Strange, Ghost Rider ou encore Spider-Man.

Enfin, voici le synopsis de la nouvelle série : « Moon Knight suit Steven Grant, un employé de boutique de cadeaux aux manières douces, qui est en proie à des pannes de courant et aux souvenirs d’une autre vie. Steven découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors que les ennemis de Steven/Marc convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte ».

Source : Geek Tyrant