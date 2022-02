Moon Knight : voici les pouvoirs de Marc Spector dans la série Disney+

Moon Knight sera diffusé dès fin mars sur Disney+ – Crédit : Marvel Studios

C’est le 30 mars prochain que le premier épisode de Moon Knight sera diffusé sur Disney+. Cette adaptation des comics mettra en vedette Oscar Isaac qui aura la charge de camper le rôle-titre. Pour le moment, une bande-annonce de Moon Knight a été révélée. Celle-ci revient notamment en long et en large sur Steven Grant, un employé d’une boutique de souvenirs qui se transforme malgré lui en Marc Spector, aka Moon Knight.

On se demande toutefois dans quelle mesure la série sera calquée sur les comics source. On sait déjà que les scénaristes ont pris des libertés avec la BD, Steven Grant n’étant pas un milliardaire et un alter-ego de Moon Knight manquant visiblement à l’appel. Pour y voir plus clair, un nouveau rapport de Disney Latino donne un aperçu des pouvoirs qu’il aura dans la série.

Moon Knight : quelles seront les compétences spéciales du super-héros ?

Le super-héros aura notamment un niveau olympique en athlétisme. Il sera capable de réaliser des acrobaties complexes tout en étant un fin stratège en matière de combat. Qui plus est, il saura manier une grande variété d’armes. La série racontera également l’origin story du personnage qui a obtenu ses compétences super-héroïques des mains de Khonshu, le dieu égyptien de la Lune.

Dès lors, les différentes phases de notre satellite naturel aura une influence sur les pouvoirs, la résistance et les réflexes de Moon Knight. Marc Spector aura également des visions prophétiques qui lui permettront de prédire l’avenir. Ce qui aura forcément une influence notable sur l’intrigue déroulée dans le programme.

Au casting de la série, on retrouvera notamment May Calamawy, Ethan Hawke et Gaspard Ulliel, l’acteur français décédé récemment après une collision à ski. Il était chargé d’incarner le rôle de Anton Mogart aka Midnight Man, l’un des antagoniste notables du super-héros lunaire.

Source : Disney Latino