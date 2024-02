Disney+ : la fin du partage de mot de passe gratuit arrive en mars, il va falloir payer

Vous êtes abonné à Disney Plus ? Attention, Disney va changer ses règles de partage de compte et vous facturer si vous le faites. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette mesure qui entrera en vigueur plus tard cette année.

Disney+ : le partage de compte gratuit, c’est terminé © DR

Fini le partage gratuit de compte Disney+ ! La plateforme de streaming a annoncé une nouvelle politique pour lutter contre cette pratique, à partir du mois de mars 2024. Les utilisateurs devront payer un supplément pour ajouter des utilisateurs supplémentaires à leur compte ou souscrire un abonnement individuel.

Disney+ : fin du partage de mot de passe gratuit, vers un nouveau modèle payant ?

Disney+ met fin au partage de mot de passe gratuit et annonce une nouvelle politique pour lutter contre cette pratique. À partir du mois prochain, les comptes suspectés de partage abusif se verront proposer deux options :

Souscrire un abonnement individuel pour les personnes extérieures au foyer.

pour les personnes extérieures au foyer. Payer un supplément pour ajouter des utilisateurs supplémentaires à leur compte.

Le prix de la redevance n’a pas encore été annoncé, mais il devrait être similaire à celui de Netflix, qui facture 5,99 € par mois et par utilisateur supplémentaire. Disney s’est inspiré de la stratégie de son concurrent et espère ainsi augmenter ses revenus et freiner la perte d’abonnés.

La nouvelle politique entrera en vigueur progressivement, à compter du 14 mars 2024 pour les clients existants.

Des réactions déjà très mitigées

Disney a déjà commencé à tester la nouvelle politique au Canada et a reçu des réactions mitigées. Certains utilisateurs ont exprimé leur mécontentement, tandis que d’autres ont compris la nécessité de cette mesure pour la pérennité du service. La firme n’aura pas hésité à envoyer des mails menaçants aux plus récalcitrants.

Reste à voir si la nouvelle politique de partage de mot de passe de Disney Plus sera efficace et si elle permettra à la société d’atteindre ses objectifs financiers. En attendant, les utilisateurs qui partagent actuellement leur compte devront choisir entre payer un supplément ou se résigner à ne plus profiter de Disney+.

D’ailleurs, la firme de Mickey entend également monétiser son service de streaming d’autres manières :

Lancement d’une option Hulu sur Disney+ en une seule application le mois prochain.

en une seule application le mois prochain. Création d’un nouveau service de streaming sportif en coentreprise avec Warner Bros. Discovery et Fox.

Pendant ce temps, le téléchargement illégal connaît un succès sans précédent. En cause : la multiplication des plateformes de streaming, l’augmentation du prix de leurs abonnements ou l’apparition d’offres avec publicités, poussant certains à se tourner vers des solutions illégales.