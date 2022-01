Moon Knight : d’où viennent les pouvoirs et les yeux blancs du super-héros de Marvel ?

La série Disney+ Moon Knight sera la première sortie du MCU de 2022 à sa diffusion dès le 30 mars sur la plateforme. C’est aussi la première série de Marvel Studios qui va introduire au grand public un super-héros méconnu tout droit sorti des comics. Il s’agit de Marc Spector, alias Moon Knight, qui est interprété par l’acteur Oscar Isaac.

Moon Knight dans la nouvelle série Marvel de Disney+ – Crédit : Marvel Entertainment

Marvel a partagé hier la première bande-annonce de Moon Knight. Celle-ci nous met dans l’ambiance de la série dès les premières secondes. Moon Knight promet effectivement d’être une série plutôt sombre plongée dans l’horreur psychologique. Le trailer a également laissé entrevoir des scènes d’action brutale plus intense que ce que Marvel Studios propose habituellement.

À lire aussi > Moon Knight : oubli ou erreur, un alter ego manque à l’appel de la série Disney+

Marc Spector, alias Moon Knight, souffre d’un trouble dissociatif de l’identité

Marc Spector souffre d’un trouble dissociatif de l’identité comme on peut le voir dans la bande-annonce. Celle-ci est d’ailleurs plus orientée sur Marc que sur Moon Knight qu’il devient quand il revêt son costume blanc. Nous ne savons pas encore si la série expliquera les origines du Chevalier de la Lune, mais le trailer ne les a en tout cas pas évoquées.

La série Marvel va probablement suivre l’histoire des comics. Le super-héros incarné par Oscar Isaac devrait donc avoir des pouvoirs similaires à celui des bandes dessinées. D’ailleurs, Marc Spector est la véritable identité de Moon Knight. Steven Grant qui est présenté dans le trailer est l’une des personnalités du super-héros.

Marc Spector était un soldat américain, puis un mercenaire avant de devenir Moon Knight

Marc Spector a été élevé par un rabbin dans les quartiers pauvres de Chicago avant de devenir un soldat américain. Il a été renvoyé de l’armée à cause de son instabilité mentale, ce qui l’a poussé à devenir mercenaire. Au cours d’une mission en plein désert égyptien durant laquelle il a été gravement blessé, Marc Spector a atteint la tombe de Khonshu, le dieu égyptien de la lune, avant de mourir. Son esprit a rencontré le dieu qui lui a offert de lui sauver la vie en échange de son service éternel. Marc Spector a accepté et il est ainsi devenu Moon Knight.

À lire aussi > Moon Knight : mais qui est Arthur Harrow, joué par Ethan Hawke dans la série ?

Moon Knight a des pouvoirs divins qui lui ont été accordés par le dieu égyptien de la lune

Les pouvoirs et les yeux blancs du super-héros de Marvel proviennent ainsi des pouvoirs divins de Khonshu. Il possède une force, une vitesse et une résistance surhumaines, mais pas seulement. Son super-pouvoir principal est la force lunaire qui le rend très puissant la nuit et plus particulièrement pendant les nuits de pleine lune. Moon Knight est aussi capable d’absorber les pouvoirs des autres super-héros comme Spider-Man ou Doctor Strange.

En raison de son service éternel au dieu de la lune, Marc Spector est également immortel. Il a déjà été ressuscité à plusieurs reprises dans les comics. Enfin, nous verrons dans les 6 épisodes de la série Disney+ si Marvel Studios a conservé les pouvoirs de Moon Knight tels que nous les connaissons dans les comics.

Source : Screen Rant