Moon Knight est-il puissant comparé aux Avengers du MCU ?

Quels Avengers peut battre Moon Knight ? – Crédit : Marvel Studios

Moon Knight fait ses premiers pas sur Disney+ depuis le 30 mars avec de nouveaux épisodes toutes les semaines. Le premier montre la puissance de Marc Spector en termes de combat contre des bandits armés. Mais rappelons que le super-héros tire ses pouvoirs d’une divinité égyptienne et peut faire bien mieux. On l’imagine aisément tenir tête à des ennemis plus puissants. Mais où se situe Moon Knight en comparaison avec les principaux Avengers ? Voici notre verdict.

Iron Man

Crédit : Marvel Studios

Moon Knight et Iron Man se démarquent par leur capacité à faire preuve d’improvisation. Si Tony Stark domine Marc Spector d’un point de vue technologique, les capacités surnaturelles conférées par Khonshu au personnage campé par Oscar Isaac peuvent faire la différence. D’une faible marge, au moins.

Captain America

Crédit : Marvel Studios

En termes de force brute, Captain America bat Moon Knight. Cependant, Marc Spector possède de meilleures capacités pour les combats. Notamment car il s’agit d’un mercenaire, ancien de la CIA. Et de nouveau, le personnage dispose de pouvoirs surnaturels conférés par Khonshu. Moon Knight sort gagnant !

Hulk

Crédit : Marvel Studios

La puissance de Hulk surpasse celle de Moon Knight. Bruce Banner ne s’arrête jamais même face à une force nucléaire surpuissante. Si Marc Spector se montre plus rusé que le géant vert, difficile de ne pas se dire qu’il se fait littéralement écraser par son collègue. Hulk vainqueur !

Thor

Crédit : Marvel Studios

Avec Hulk, Thor fait figure de plus puissant Avengers parmi les premiers membres. Moon Knight n’a que peu de chances face à lui. Le marteau du dieu nordique écrase les gadgets de Marc Spector et le leader d’Asgard ne possède que peu de véritables faiblesses. Sans oublier que le demi-frère de Loki vole. C’est le gagnant d’un duel !

Black Widow

Crédit : Marvel Studios

Natasha Romanoff est une excellente combattante douée en manipulation et très entraînée. Et elle se montre bien plus stable que Marc Spector. Mais encore une fois, Moon Knight possède des pouvoirs divins que n’a pas Black Widow. Au niveau de la puissance, il est clairement au-dessus.

Hawkeye

Crédit : Marvel Studios

Hawkeye est un guerrier adroit et acrobate. Doté d’un arc, il peut faire de gros dégâts à distance. Mais Marc Spector se montre au-dessus avec ses pouvoirs surnaturels. Clint Barton ne dispose pas de ces capacités en tant que simple être humain. Moon Knight sort vainqueur !

Spider-Man

Crédit : Marvel Studios

Spider-Man n’est pas très puissant dans le MCU pour le moment et apprend à peine la gestion de ses pouvoirs comme sa capacité à anticiper les dangers. Peter Parker possède une grande force et une forte intelligence comme Moon Knight. Sauf que Marc Spector dispose d’un meilleur entraînement pour le combat. Le Tisseur peut possiblement gagner par la ruse mais son adversaire reste au-dessus à l’heure actuelle.

La Sorcière rouge

Crédit : Marvel Studios

La Sorcière rouge est l’une des plus puissantes Avengers et les pouvoirs de Moon Knight ne peuvent rien contre les siens. Si Marc Spector possède des capacités, Wanda Maximoff peut littéralement déformer la réalité, contrôler les esprits, créer des illusions, etc. Même Doctor Strange a peur d’elle ! Difficile de voir Moon Knight gagnant de ce duel.

Black Panther

Crédit : Marvel Studios

Black Panther partage beaucoup avec Moon Knight. Les deux tirent des pouvoirs de divinités, possèdent des gadgets, des connaissances stratégiques et un entraînement intense. En duel, on peut miser sur un 50/50 entre les personnages même si le premier dispose du vibranium contre de l’adamantium pour le second, un matériau un peu plus faible mais dont l’existence n’est pas confirmée dans le MCU.

Ant-Man

Crédit : Marvel Studios

Ant-Man peut rapetisser pour surpasser Moon Knight. Marc Spector dispose d’une unique stratégie, celle de briser la dépendance à la technologie de son adversaire. Sur le papier, on donne plutôt Ant-Man gagnant malgré tout. Compliquée pour Moon Knight d’atteindre un adversaire minuscule et invisible à l’œil nu.

Captain Marvel

Crédit : Marvel Studios

Captain Marvel figure parmi les plus puissants Avengers comme la Sorcière rouge ou encore Thor. Elle peut voler, tirer des lasers et possède une grande force. Si cette capacité n’a pas été montrée dans le MCU, tous deux peuvent voir brièvement le futur. Malgré tout, Carol Danvers écrase Marc Spector grâce à ses pouvoirs intergalactiques.

Source : ScreenRant