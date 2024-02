A Knight of the Seven Kingdom : voici la date de sortie du nouveau spin-off de Game of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms a enfin une date de sortie. Le spin-off de Game of Thrones arrive en 2025 selon HBO. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette série très attendue par les fans de George R.R. Martin.

© HBO

HBO annonce que A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge of Knight sort en 2025

Ce spin-off se déroule 90 ans avant les événements de Game of Thrones

La saison 1 sera composée de 6 saisons

La série adapte les nouvelles de Tales of Dunk and Egg de George R. R. Martin

Vous pensiez en avoir terminé avec Game of Thrones ? C’était sans compter sur HBO qui compte bien adapter toute l’œuvre de George R.R. Martin en pleine ère des franchises. La série A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge of Knight a une date de sortie officielle après avoir été officialisée en avril 2023.

Le nouveau spin-off de Game of Thrones arrive en 2025

Game of Thrones est mort, vive Game of Thrones. Si l’on pouvait douter du succès des spin-offs, force est de constater que la hype est toujours présente chez les fans. Pour preuve, les records battus par House of the Dragon au moment de sa diffusion. Il n’a pas fallu longtemps pour que la saison 2 soit officialisée et que de nouvelles informations nous arrivent régulièrement.

Après House of the Dragon, place au spin-off A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge of Knight qui a une date officielle de diffusion partagée par HBO lui-même : fin 2025. Cela veut donc dire que la chaîne câblée va faire la part belle à l’univers de Game of Thrones pour les prochaines années. Que sait-on déjà de cette future série à venir pour l’an prochain ?

Que sait-on de A Knight of the Seven Kingdoms ?

Le tournage de A Knight of the Seven Kingdoms : The Hedge of Knight est prévu pour cette année, d’où la diffusion en 2025. On retrouve le trio à qui l’on doit House of the Dragon : Ryan Condal (showrunner) et Martin et Ira Parker (producteurs). La série est tirée des nouvelles de Tales of Dunk and Egg. Il s’agit des histoires du duo formé par Duncan Le Grand et Aegon V, près d’un siècle avant les événements de Game of Thrones.

Si le titre Tales of Dunk and Egg n’a pas été conservé, c’est car il sonnait trop humoristique selon George R. R. Martin lui-même. On vous l’annonce de suite, il n’est pas question d’un duo de comiques dans ce spin-off, au contraire. Les ingrédients de Game of Thrones sont présents, notamment la grande violence impitoyable. L’auteur a aussi annoncé que la première saison est composée de 6 épisodes. Il y aura sans doute des saisons 2 et 3.