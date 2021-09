Quels Avengers sont les plus puissants de la phase 4 du MCU ?

Wanda a presque tué Thanos – Crédit : Marvel Studios

La quatrième phase du Marvel Cinematic Universe (MCU) s’amorce depuis un moment sur petit écran. Disney+ nous a livré, dans l’ordre, WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki et What If. La prochaine série ? Hawkeye, dont la première bande-annonce est disponible depuis peu. Et alors que Kang le Conquérant représente la prochaine menace des Avengers, l’équipe compte déjà de puissants super-héros. Il faut dire que la troisième phase du MCU signe la disparition de plusieurs personnages : Steve Rogers, Natasha Romanoff, etc. L’occasion pour la rédaction de dévoiler les 5 plus puissants Avengers de la quatrième phase de l’univers estampillé Marvel !

Wanda Maximoff (Sorcière rouge)

WandaVision nous a montré la puissance de l’héroïne – Crédit : Marvel Studios

Wanda Maximoff, alias Sorcière rouge, est actuellement la plus puissante des Avengers. Elle l’a prouvé à plusieurs reprises, notamment dans Avengers : Endgame contre Thanos. La jeune femme a déployé l’étendu de ses pouvoirs et peut même déformer la réalité. WandaVision nous a aussi montré qu’il ne faut pas la prendre à la légère. Doctor Strange 2 risque de nous en montrer un peu plus sur sa puissance.

Captain Marvel (Carole Danvers)

Captain Marvel n’a jamais caché sa puissance – Crédit : Marvel Studios

Avant WandaVision, Captain Marvel est apparue comme la plus puissante des Avengers. Si Carol Danvers n’a plus ce titre, elle reste impitoyable. La femme a également combattu Thanos, capable de lui tenir tête. Grâce à une multitude de capacités, il faut compter sur l’héroïne dans la quatrième phase du MCU. Sans oublier que The Marvels va nous en dévoiler un peu plus à son propos.

Thor

Depuis dix ans, Thor prouve sa puissance – Crédit : Marvel Studios

Présent depuis près de dix ans, Thor est surpuissant. Le premier à repousser Thanos et vraiment très puissant avec son Stormbreaker. Le dieu nordique maîtrise encore mieux ses pouvoirs de foudre qu’à ses débuts. Si le demi-frère de Loki terrasse Gorr dans Thor 4, il prouvera qu’il faudra compter sur lui ces prochaines années.

Doctor Strange (Stephen Strange)

Le plus puissant des sorciers du MCU – Crédit : Marvel Studios

Le sorcier va avoir une place centrale dans la quatrième phase du MCU. Sa maîtrise de la magie nous le prouve tandis que le multivers naît après l’un de ses sorts dans Spider-Man 3. Depuis plusieurs années, Stephen Strange a amélioré sa maîtrise des arts mystiques. Michael Waldron, scénariste de Doctor Strange 2, a déclaré que le personnage est « au sommet de ses pouvoirs » dans le film.

Gilgamesh

Ma Dong-Seok joue Gilgamesh dans le MCU – Crédit : Marvel

Les Éternels arrivent prochainement dans le MCU et parmi eux, Gilgamesh possède de grands pouvoirs. Un personnage à la force équivalente à celle de Thor, She-Hulk et Smart Hulk. L’homme peut canaliser l’énergie cosmique et tirer avec ses yeux, ses mains. Sans oublier le vol, la télépathie, la manipulation de la matière, une force colossale…

Source : ScreenRant