A Knight of the Seven Kingdoms : le spin-off de Game of Thrones dévoile sa première image

Le tournage de la série A Knight of the Seven Kingdoms a débuté en Irlande. Pour l’occasion, la Warner a publié une première image du spin-off de Game of Thrones qui prendra corps un siècle avant les évènements de la série principale.

© Steffan Hill/HBO

Alors que tous les yeux sont braqués sur la saison 2 de House of the Dragon, la Warner s’active sur un autre spin-off. Attendu pour l’année prochaine, A Knight of the Seven Kingdoms nous plongera 90 ans avant les évènements de Game of Thrones. Nous y suivrons Ser Duncan le Grand, alias Dunk, un chevalier errant accompagné de son écuyer Egg qui n’est autre que l’illustre Aegon V Targaryen.

A Knight of the Seven Kingdoms : voici la première image du spin-off de GoT

Le tournage vient tout juste de débuter en Irlande, plus précisément à Belfast. L’occasion pour Warner Bros. Discovery de publier la première image de la série dérivée qui dévoile le personnage de Dunk incarné par Peter Claffey (Vikings: Valhalla). Le studio en profite également pour publier le synopsis officiel du programme qui fera office de préquel, comme House of the Dragon :

Un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros improbables erraient à Westeros… un jeune chevalier naïf mais courageux, Ser Duncan le Grand, et son petit écuyer, Egg. À une époque où la lignée Targaryen est encore assise sur le Trône de Fer et où le souvenir du dernier dragon est encore vivace, de grandes destins, des ennemis puissants et des aventures périlleuses attendent ces amis improbables et incomparables. HBO

On connaît désormais également le nom des comédiens et leurs personnages associés. Voici le casting de la future série :

Peter Claffey : Duncan le Grand

: Duncan le Grand Dexter Sol Ansell : Aegon Targaryen V

: Aegon Targaryen V Bertie Carvel : Baelor Targaryen

: Baelor Targaryen Finn Bennett : Aerion Targaryen

: Aerion Targaryen Sam Spruell : Maekar Targaryen

: Maekar Targaryen Tanzyn Crawford : Tanselle

: Tanselle Daniel Ings : Lyonel Baratheon

Six épisodes sont prévus avec George R.R. Martin et Ira Parker à la baguette. La série devrait sortir fin 2025 sur la plateforme de streaming Max. Pour rappel, le titre de l’œuvre source (Tales of Dunk and Egg) n’a pas été gardé car il sonnait trop humoristique de l’aveu de George R. R. Martin lui-même. Dernièrement, c’est le spin-off Ten Thousand Ships qui a donné des nouvelles, l’auteur confirmant que le développement avait bien repris.