Morbius : Sony repousse une fois de plus sa date de sortie

Morbius sera la troisième émanation du Sony’s Spider-Man Universe. Cet univers partagé met en vedette les antagonistes de Spider-Man à l’instar de Venom et donc du vampire de Marvel. Réalisé par Daniel Espinosa (Life : Origine inconnue, Easy Money), le long-métrage racontera l’histoire du biochimiste Michael Morbius. Ce dernier devient un vampire assoiffé d’hémoglobine en tentant de soigner sa maladie du sang. Pour rappel, Morbius sera campé par Jared Leto.

La sortie de ce film très attendu a été reporté à maintes reprises. Prévue à l’origine pour 2020, l’arrivée de la troisième itération du Sony’s Spider-Man Universe avait été décalée à mars 2021 en raison de la pandémie. La sortie de Morbius avait ensuite été reportée à nouveau à l’automne 2021. C’était sans compter sur l’arrivée de Mourir peut attendre dans les salles obscures qui avait incité Sony à repousser son film au 28 janvier 2022.

Morbius sortira finalement avec trois mois de retard

Selon The Hollywood Reporter, Morbius sera finalement décalé à nouveau de trois mois et débarquera le 1er avril 2022 dans les salles américaines. Et le média d’évoquer la persistance du coronavirus propulsé par le variant Omicron pour justifier cet énième report. Mais on peut supposer que Sony souhaite également laisser le champ libre à Spider-Man: No Way Home qui fait un véritable carton au box office mondial.

Dans nos contrées, Morbius devrait être reprogrammé au 30 mars 2022. Une information qui reste toutefois encore à confirmer. Précédant les arrivées des Animaux fantastiques et de Sonic 2, cette fenêtre de sortie dégagée devrait en tout cas permettre à Sony d’exploiter au mieux Morbius dont voici le premier teaser.

Pour rappel, le film fera des références à ses prédécesseurs du Spider-Verse, comme en témoigne le clin d’œil fait à Venom dans le trailer de Morbius. Le même symbiote que l’on retrouve d’ailleurs également (attention spoilers) dans une scène post-crédits de Spider-Man: No Way Home. Et pour cause, des crossovers entre le Spider-Verse et l’univers Marvel sont prévus à l’avenir. À ce propos, voici comment Sony va accrocher Morbius au MCU.

