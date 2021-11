Morbius invite Venom dans un second trailer

En marge de sa sortie, Morbius dévoile un second trailer. L’occasion de confirmer l’existence de Venom dans l’univers du vampire. Et le Spider-Verse, par la même occasion !

Morbius confirme la venue de Venom – Crédit : Sony Pictures

Personne ne s’attendait à voir Venom transposé dans l’univers du Spider-Man de Tom Holland, prochainement dans Uncharted. Pourtant, le symbiote va croiser le chemin du Tisseur : Sony compte bien profiter de l’engouement pour le MCU. Un deal juteux conclut avec Marvel Studios (Disney) lui permettant d’inclure les personnages de Spider-Man. Et alors que Spider-Man 3 amène le multivers, Morbius dévoile aujourd’hui un second trailer. Le vampire joué par Jared Leto confirme l’existence du symbiote dans cette nouvelle vidéo. Le Spider-Verse promet d’être développé ces prochaines années.

Morbius glisse une grosse référence à Venom

Morbius accumule beaucoup de retard, pandémie oblige, mais se dévoile un peu plus en marge de sa sortie. Il s’agit d’un vampire et ennemi de Spider-Man appartenant au Spider-Verse. Car dans ce nouveau trailer, l’existence de Venom se confirme au détour d’une blague prononcée par le personnage joué par Jared Leto. Alors que ce dernier s’adresse à quelqu’un, il lui glisse sur le ton de la plaisanterie (et pour lui faire peur) : « Je suis Venom ».

Sony place astucieusement cette référence en fin de vidéo et on le sait, tout est calculé. Car il n’en fallait pas moins pour que les fans s’emballent sur les réseaux sociaux, notamment Twitter.

Michael Keaton renfile le costume du Vautour

Le retour d’un personnage de Spider-Man – Crédit : Marvel Studios

Morbius arrive au cinéma le 26 janvier 2022. Le film Marvel suit le biochimiste Michael Morbius atteint d’une maladie du sang rare. Voulant trouver un remède, l’homme s’injecte par erreur une forme de vampirisme. Le personnage hérite alors de pouvoirs et d’une apparence de créature.

Dans le rôle de Morbius, on trouve Jared Leto, le Joker du DCEU de Zack Snyder. Matt Smith, popularisé par son incarnation de Doctor Who, joue Loxias Crown. Autre confirmation du Spider-Verse : Michael Keaton reprend son rôle de Vautour. L’interprète de Batman, de retour dans The Flash, jouait déjà le super-vilain dans Spider-Man : Homecoming. Une jolie distribution.