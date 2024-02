Madame Web : les critiques détruisent le film, il est encore pire que Morbius

© Sony

Le concept du film teasé dans la bande-annonce laissait pourtant présager du bon. Dans la même veine que l’excellent Edge of Tomorrow (2014), Madame Web peut corriger ses actions en étant plongée dans le futur. Mais un bon concept n’est pas suffisant pour faire un bon film et Madame Web est un nouveau désastre pour les films Spider-Man de Sony.

Après les navets Venom (2018) et Morbius (2022) qui s’était caché la figure au box-office, il n’était pourtant pas difficile de faire mieux. Mais la réalisatrice S. J. Clarkson a réussi à encore repousser les limites chez Sony : Madame Web bat des records sur Rotten Tomatoes, mais pas les bons.

Madame Web est le film le moins bien noté de l’univers Spider-Man de Sony

Voici un récapitulatif des notes sur Rotten Tomatoes des derniers films se déroulant dans l’univers de Spider-Man de Sony. Comme vous pouvez le voir, là où Morbius réalisait une chute énorme, Madame Web creuse encore après l’atterrissage.

Film Note de la presse Note des spectateurs Venom (2018) 30% 80% Venom: Let There Be Carnage (2021) 57% 84% Morbius (2022) 15% 71% Madame Web (2024) 14% 58%

Mais Rotten Tomatoes est un agrégateur de critiques dominé par les spectateurs américains et les critiques anglophones. Nous sommes Français, pays du CNC et de Godard. Alors peut-être que les anglo-saxons ont complètement raté le sens de Madame Web ? Non, car c’est tout autant le massacre dans l’Hexagone, voire pire.

Sur Allociné, le film récolte de la presse et des spectateurs les notes respectives de 1,3 et de 1,6 sur 5. C’est exceptionnellement bas. Sur Senscritique, même histoire : les utilisateurs du site lui décernent en moyenne la note de 3,5 / 10. Bref, c’est un désastre partout pour Madame Web.

Comme vous l’avez deviné à la lecture de cet article, son auteur n’a pas vu Madame Web. Et il ne le fera (très) probablement pas. Cependant la sortie de Madame Web se fait dans un contexte bien particulier, qui pourrait expliquer en partie pourquoi le film se rétame autant.

En novembre, c’était The Marvels qui réalisait le pire lancement de l’histoire du MCU. Depuis, le long-métrage est devenu le plus gros flop au box-office des films de superhéros produits par Disney. C’est un signe de plus que le genre s’essouffle globalement. Chez DC, c’est le même constat avec les avis très mitigés de la presse et des spectateurs pour The Flash.

Après avoir dominé dans les années 2010, le public semble fatigué de ces films se déroulant à chaque fois dans des univers parallèles, où les enjeux ont tout bonnement disparu. Mis à part certains ovnis comme Batman (2022), les chiffres du box-office s’effondrent pour les superhéros. Sony, avec une licence aussi pauvre que l’univers étendu de Spider-Man, n’a aucun espoir de faire mieux.