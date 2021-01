Mortal Kombat : Warner dévoile le synopsis du reboot

Qui ne se souvient pas du désormais kitchissime Mortal Kombat sorti en 1995 avec un certain Christophe Lambert ? Près de 25 ans plus tard, Warner s’apprête enfin à lever le voile sur le reboot du film. Ce retour en force promet d’ores et déjà de s’inscrire dans la violence du jeu vidéo duquel il s’inspire. Réalisé par Simon McQuoid, ce nouvel opus met en scène le parcours d’un jeune combattant de MMA, campé par Lewis Tan. Mortal Kombat sera diffusé simultanément sur HBO Max et dans les salles obscures. Et pour combler l’attente des fans, le studio vient enfin de dévoiler le synopsis complet de ce nouvel épisode de la franchise.

Mortal Kombat renaît de ses cendres – Crédit : Warner Bros

Que vous soyez un inconditionnel de la franchise ou non, cette nouvelle mouture semble mériter le coup d’œil. Loin de l’imagerie désuète des années 90, Mortal Kombat promet du grandiose et du spectaculaire pour son retour en force.

Mortal Kombat renaît de ses cendres

Depuis sa naissance, Cole Young porte une mystérieuse marque de dragon. Ce signe distinctif lui vaut malgré lui d’être pourchassé par une horde d’ennemis toujours plus importante. Afin de protéger son clan, ce jeune combattant part à la recherche d’une certaine Sonya Blade, portant elle aussi cette marque. Il sera pris sous l’aile protectrice de Raiden, le protecteur des “marqués” au sein de son sanctuaire. Grâce à l’appui de ce mentor providentiel, Cole prend la tête d’un groupe de guerriers prêt à tout pour mettre hors d’état de nuire leurs ennemis.

Tadanobu Asano reprendra le rôle légendaire de Raiden, campé autrefois par Christophe Lambert. La distribution fait la part belle à de jeunes comédiens, en pleine ascension. Ainsi Jessica McNamee, révélée dans Chips et Black Water prêtera ses traits à Sonya Blade. Lewis Blade aura la lourde charge de mener le film, dans la peau de Cole. Blade est notamment apparu ces dernières années dans Deadpool 2 et Criminal Squad.

Un retour inattendu

Le pari lancé par la Warner est d’envergure : faire oublier la version de 1995 et sa suite de 1997. En effet, ces deux opus sont entrés au panthéon des « nanars » incontournables. Le célèbre répertoire en ligne Nanarland qualifie la dernière version en date de « sorte d’estouffade de connerie bourrine agrémentée d’une bonne louche de mauvais goût visuel » .

Si on en croit les premiers visuels partagés sur la toile, ce reboot de Mortal Kombat pourrait bien conjurer le sort. En effet, le film promet des effets spéciaux hyper soignés et un travail visuel poussé. Les fans attendent désormais de découvrir le résultat pour se prononcer. Sur les réseaux sociaux, les avis sont pour le moment partagés. Beaucoup se demandent encore pourquoi la Warner a souhaité donner une seconde vie à cette saga. La réponse sera connue en salles et en streaming le 16 avril prochain.

