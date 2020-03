NASA A-PUFFER : les petits robots pliables pour explorer la Lune et Mars

Les petits robots pliables A-PUFFER (Autonomous Pop-Up Flat Folding Explorer Robot) viennent de franchir une nouvelle étape dans leur développement. Dans sa dernière édition, le petit engin a démontré ses qualités d’exploration en traversant et en cartographiant avec succès une réplique du sol martien au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

Robot pliable A-PUFFER – Crédit : NASA/JPL Caltech

Depuis février dernier, les petits rovers subissent une batterie de tests pour vérifier leurs nouvelles capacités. Les ingénieurs de la NASA ont ainsi déployé trois robots qui ont utilisé leurs capteurs pour parcourir un terrain sablonneux et rocheux tout en le cartographiant. L’agence compte les utiliser en renfort des astronautes et des rovers classiques pour explorer des zones qui leur sont inaccessibles ou qui sont trop risquées, tels que des cratères ou des grottes. Chaque robot est équipé d’un ordinateur de bord et d’une caméra stéréo sans fil qui lui permettent de modéliser précisément son environnement.

La NASA mise sur les petits engins autonomes et collaboratifs

Depuis quelques années, la NASA a adopté la stratégie « faster, cheaper, better » pour réduire les coûts, les cycles de développement et privilégier des missions ciblées. Une orientation qui a conduit l’agence à développer des nano-satellites d’une dizaine de kg, les CubeSats. Ces engins se sont révélés particulièrement efficaces, le nano-télescope Asteria chargé de détecter des exoplanètes a notamment démontré leur capacité à effectuer des missions relativement longues et à faible coût. Comme les A-PUFFER, les CubeSats présentent également l’avantage de fonctionner de manière autonome et collaborative. On peut donc les déployer en grand nombre sans devoir systématiquement leur affecter une équipe de contrôle au sol.

D’autres agences spatiales ont aussi adopté une stratégie similaire, notamment la JAXA. La sonde Hayabusa 2 de l’agence spatiale japonaise a ainsi lancé trois petits rovers à la surface de l’astéroïde Ryugu. L’agence européenne travaille également sur le projet Trailer, un tandem de rovers composé d’une unité dotée d’un laboratoire scientifique, et d’une autre plus mobile pour collecter des échantillons.

