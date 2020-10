NASA : L’astéroïde « Dieu du chaos » en approche de la Terre

La Terre a connu de nombreux bombardements d’astéroïdes au cours de sa vie. Les institutions spatiales gardent un œil attentif sur leurs mouvements, pour prédire si oui ou non certains risquent d’entrer en collision avec notre planète. L’astéroïde géocroiseur Apophis, aussi connu sous le doux nom de « Dieu du Chaos », référence à Stargate, a été découvert en 2004. Il mesure approximativement 325 mètres de diamètre et son orbite est relativement proche de celle de la Terre, qu’il approche deux fois par révolution. Un nouveau rapport prenant en compte l’effet Yarkovsky évalue une possibilité d’impact faible mais existante en 2068

Crédits : Pixabay

Les premières observations d’Apophis en 2004 suggéraient de façon alarmante que l’astre pourrait entrer en collision avec la Terre en 2029, avec 2,4% de chances. Cette possibilité a été réfutée par la suite, établissant le risque à zéro. Cependant, les observateurs ont gardé un œil sur Apophis pour estimer les risques futurs. L’astéroïde est considéré comme la troisième plus grand menace de collision, après Bénou, sur lequel la sonde OSIRIS-REx a atterri il y a quelques jours.

Un risque de collision avec la Terre faible, mais existant

Les risques de collision dans les prochaines décennies sont faibles. A l’heure actuelle, l’année la plus à risque serait 2068, avec environ une chance sur 150 000. Ce pronostique est voué à changer en raison d’un phénomène appelé l’effet Yarkovsky. Pour faire simple, l’effet Yarkovsky agit sur l’orbite des astéroïdes en modifiant leur trajectoire. « Sans prendre en compte la dérive de Yarkovsky, Apophis est toujours un objet menaçant, mais pas pour 2068. Avec Yarkovsky pris en compte, le scénario d’impact 2068 est toujours d’actualité. Le risque est faible, mais non nul », a déclaré Dave Tholen, astronome réputé.

Une collision d’Apophis avec la Terre n’aurait pas l’impact suffisant pour créer une extinction de masse. L’impact serait tout de même catastrophique pour notre écosystème. Une collision représenterait l’équivalent de l’explosion de 1 151 mégatonnes de TNT. Pour comparaison, la bombe nucléaire la plus puissante utilisée par les hommes a eu une puissance de 57 mégatonnes. On parle donc d’un impact vingt fois plus puissant, tout de même. Pas de panique cependant, les astronomes gardent les mouvements des astéroïdes à l’œil. Et ils sont aujourd’hui capable de prédire un éventuel impact très en avance.

Source : BGR