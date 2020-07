La Terre a été criblée d’astéroïdes il y a 800 millions d’années

La lune a peut-être été frappée par une énorme tempête d’astéroïdes il y a environ 800 millions d’années, au cours de laquelle 2 quadrillions de kilogrammes de roche sont tombés, entraînant ainsi la formation de cratères. Celles-ci se seraient également écrasées la Terre et pourraient avoir déclenché certaines des périodes glaciaires les plus brutales de l’histoire de la planète.

À en juger par la taille et le nombre des cratères lunaires, cette tempête d’astéroïdes aurait été considérable. Des scientifiques japonais ont estimé que la masse totale des astéroïdes qui ont frappé la Terre et la Lune pouvait être jusqu’à 60 fois supérieure à celle de l’astéroïde qui s’est écrasé sur l’actuel Mexique. Celui-ci avait formé le cratère de Chicxulub de 180 km de diamètre, mettant ainsi fin au règne des dinosaures.

Crédit : Murayama / Université d’Osaka

Les scientifiques pensent qu’un astéroïde de cette taille ne peut frapper la Terre qu’une fois tous les 100 millions d’années. Cependant, l’érosion, le volcanisme et d’autres activités géologiques ont largement effacé tous les cratères sur la Terre antérieurs à 600 millions d’années, occultant ainsi notre connaissance de ces collisions cosmiques.

« Comprendre le bombardement de la Terre par les météorites est une question à la fois d’un grand intérêt scientifique et d’une importance pratique car les impacts sont potentiellement dangereux pour notre planète« , a déclaré l’auteur principal, le professeur Kentaro Terada du département des sciences de la terre et de l’espace de l’université d’Osaka. « Depuis l’explosion de la biodiversité cambrienne, des extinctions massives ont eu lieu au moins cinq fois, et les impacts extraterrestres sont considérés comme une cause potentielle de certaines d’entre elles« .

Quelles sont les causes de cet événement ?

En se basant sur les orbites des groupes d’astéroïdes connus il y a environ 800 millions d’années, les scientifiques ont suspecté que la tempête avait été causée par une perturbation d’Eulalia, un corps rocheux riche en carbone dans la ceinture d’astéroïdes de notre système solaire, mesurant environ 40 km de diamètre.

Des échantillons de sol ont été précédemment prélevés par la mission Apollo 11 dans l’un de ces grands cratères, Copernicus, datant d’environ 800 millions d’années. Huit de ces grands cratères avaient tous un nombre similaire de cratères plus petits dans leur éjecta. Cela laisse supposer qu’ils se sont formés à peu près au même moment, probablement à la suite d’une pluie d’astéroïdes, a expliqué Terada.

Un impact d’astéroïde aurait bouleversé le climat ?

Cela offre une nouvelle perspective intrigante sur un changement climatique dramatique dans le lointain passé de la Terre qui est apparu il y a entre 800 et 700 millions d’années, ont écrit les auteurs.

Pendant cette période glaciaire, connue sous le nom de « Terre boule de neige », la planète a subi un gel global. Toute sa surface étant recouverte de glace d’un pôle à l’autre. Les scientifiques soupçonnaient que les volcans ou d’autres « rouages de la Terre » étaient à l’origine de ce grand refroidissement. Cependant, cette nouvelle preuve lunaire laisse entendre que le déclenchement pourrait avoir eu lieu dans l’espace. La Terre dite « boule de neige » serait la conséquence d’un bombardement d’astéroïdes.

Source : nature