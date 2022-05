Need for Speed ​​mobile : les premières images dévoilées dans un leak

Tencent planche sur une nouvelle itération de Need for Speed destinée aux appareils nomades. Et un leaker assure avoir intercepté une séquence de gameplay émanant d’un test.

Les premières images supposées de Need for Speed mobile – Crédit : u/Clxbsport Reddit

Electronic Arts a confirmé que Criterion Games allait sortir un nouvel opus de Need for Speed pour PC et consoles en fin d’années. Peu de détails ont été révélés mais il semblerait que ce volet snobe les anciennes générations de consoles au profit de la PS5 et des Xbox Series X/S. Dans le même temps, Tencent développe de son côté un Need for Speed dédié aux smartphones et aux tablettes.

Le projet n’ayant pas encore été dévoilé officiellement par EA, les joueurs n’avaient pas eu l’occasion de se faire une idée du gameplay. Mais une fuite supposée permet de lever partiellement le voile sur ce futur titre mobile. Partagée sur Reddit, une courte vidéo de moins d’une minute montre quelques images de Need for Speed mobile. Un jeu sous Unreal Engine 4 qui serait basé sur la carte de Need for Speed ​​​​Heat (2019) avec toutefois des différences marquées.

Need for Speed mobile : un gameplay prometteur

Ce leak serait tiré d’un test réalisé récemment. On peut y voir 45 secondes de courses urbaines alternant entre la journée et la nuit éclairée par des néons. Le leaker affirme en outre que la version actuelle ne comporte pas de mode histoire ni de courses-poursuites avec la police. Toujours est-il que de tels éléments pourraient être disponibles dans la mouture finale qui devrait sortir prochainement.

Au fil des années, nos amis les smartphones sont devenus de plus en plus performants, embarquant notamment des écrans avec une grosse fréquence de rafraîchissement et des processeurs très puissants. Une embellie pour les développeurs qui se sont engouffrés dans la brèche du gaming mobile. Ainsi, ils sont nombreux à adapter des franchises AAA à succès pour nos appareils nomades. Et Need for Speed ​​ne déroge pas à la règle.

Dans l’attente d’en savoir plus sur cette itération mobile, voici les séquences de courses dévoilées par le leaker :