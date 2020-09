Nest Audio, Google lance sa nouvelle enceinte musicale connectée qui remplace la Google Home

Google vient d’annoncer le lancement de sa Nest Audio, une enceintes vocale et musicale connectée qui vient remplacer la Google Home. au menu, un design revu et corrigé, et une qualité sonore améliorée.

Crédit : Google

Google s’est lancé dès 2016 sur le marché des enceintes connectées avec sa Google Home, afin de concurrencer l’assistant Amazon Echo. Au fil des années, la gamme d’enceintes connectées s’est agrandie avec l’arrivée des versions Mini et Home Max (que nous avions testé), et plus récemment le géant a commencé à renouveler sa gamme. Ainsi, la Google Home Mini a été remplacée par la Nest Mini. Aujourd’hui, c’est au tour de la Google Home de tirer sa révérence, remplacée par une nouvelle enceinte connectée, la Nest Audio.

Nest Audio : un design amélioré et une meilleure qualité sonore

Bien entendu, la Nest Audio reprend certaines des caractéristiques de la Google Home. Google Assistant est toujours de la partie, et il n’y a toujours pas d’écran. Même les quatre diodes de la Google Home sont présentes, placées cette fois-ci en façade. Côté design en revanche, la Nest Audio bénéficie d’un nouveau look plutôt agréable, avec des rondeurs et des dimensions de 17,5 x 12,4 x 7,6 cm qui la rendent un peu plus plate que la Home. Avec ses 1,2 kg sur la balance, elle est proposée en cinq coloris : gris « galet », rose « sable », vert , bleu « ciel » ou noir « charbon ». Attention toutefois, le marché français n’aura droit qu’aux versions « galet » (gris) et « charbon » (noir) de la Nest Audio.

Mais c’est surtout sur la qualité audio que Google entend s’imposer avec sa Nest Audio. Il faut dire que le constructeur partait de loin, avec une Google Home à la qualité sonore plutôt… moyenne. Google indique par exemple que le niveau sonore a été augmenté de 75% par rapport à celui de la Google Home, et que plus de 500 heures de réglages ont été passées pour optimiser l’équilibrage des niveaux, afin de « proposer un son clair, profond et le plus fidèle possible« . L’enceinte est en outre capable de s’adapter automatiquement à l’environnement sonore ambiant et d’ajuster le volume.

Crédit : Google

Il est bien entendu toujours possible de demander de l’aide à Google Assistant, ou d’accéder à des services comme YouTube Music ou Spotify. Parmi les autres fonctionnalités, on notera la possibilité de passer des appels via Google Duo, de diffuser un message sur les autres enceintes de la maison, ou encore la possibilité de coupler une seconde enceinte afin de bénéficier d’un son stéréo.

Crédit : Google

Enfin, l’ergonomie semble avoir été plutôt bien étudiée, puisqu’il suffit de toucher les côtés de l’appareil pour régler le volume, tandis qu’une zone dédiée sur le dessus de la Nest Audio permet de lancer et de mettre en pause la lecture. Cerise « RGPD » sur le gâteau, un petit bouton permet de couper directement le micro de cette enceinte connectée. Attendue sur le marché pour le 5 octobre prochain, la Nest Audio de Google sera commercialisée à un tarif de 99,99 euros.

Source : Google