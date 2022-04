Netflix : comment jouer à Trivia Quest, la nouvelle série interactive ?

Après l’énorme succès rencontré par l’épisode interactif Bandersnatch de la série Black Mirror en décembre 2018, Netflix avait décidé de produire davantage de contenu interactif. C’est chose faite avec Trivia Quest, la nouvelle série interactive de la plateforme de streaming. Disponible depuis le 1er avril, la première saison de Trivia Quest livre un épisode de 9 minutes par jour jusqu’au 30 avril.

Trivia Quest – Crédit : Netflix

Trivia Quest est inspirée du célèbre jeu mobile Trivia Crack sorti en 2013. En répondant aux questions du quiz de chaque épisode, vous délivrez les personnages anthropomorphes de Trivia Land du méchant Rocky. Comme pour Bandersnatch, vous répondez aux questions à l’aide de votre télécommande sur TV, de votre souris sur ordinateur et des commandes tactiles sur smartphone. La série interactive s’adapte effectivement à tous les supports.

Testez vos connaissances dans plusieurs niveaux de difficulté avec Trivia Quest

Chaque épisode de Trivia Quest comporte un quiz de 24 questions. Elles testent vos connaissances scientifiques, historiques, artistiques et votre culture générale. Après avoir répondu à 12 questions dans le mode standard de difficulté, vous avez accès à 12 questions supplémentaires en mode difficile.

Vous récupérez des pièces en trouvant les bonnes réponses. Ces pièces vous permettent de libérer des personnages. L’histoire de Trivia Quest n’est pas forcément la plus poussée, mais les questions sont variées. En mode standard, les questions sont relativement faciles et donnent même parfois des indices. Par contre, le mode difficile requiert des connaissances bien plus approfondies. Par exemple, voici une question du mode difficile : « Une peinture volée de Goya apparaît dans le repaire de quel méchant de James Bond ? ».

Toutes les questions ne s’adressent donc pas forcément aux enfants, même si la série est prévue pour les 7 ans et plus. En effet, certaines questions sont plutôt spécifiques, voire trop. Le premier épisode vous demande notamment : « Quel objet en or Rami Malek a-t-il moulé après avoir joué Freddy Mercury à l’écran ? ». Ce n’est pas forcément une question à laquelle tout le monde a la réponse. Quoi qu’il en soit, avec seulement 7 épisodes disponibles sur les 30 prévus, il est encore trop tôt pour juger Trivia Quest.

Source : CNET